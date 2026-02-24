樂壇天后與圈中老公一家人迫卡位食茶記　疑送18歲大仔澳洲上大學

天后謝安琪（Kay）和張繼聰於2007年結婚，上月兩人已度過結婚19周年紀念日，一家人居住於大埔4千呎豪宅獨立屋。兩人婚後育有一對仔女張瞻和張靖（Kakaball），張瞻去年已18歲中學畢業，一家四口齊齊盛裝出席張瞻畢業禮，謝安琪感動發文指見證仔仔長大成「挺拔自信的少年」。從台上領畢業證書照片可見，張瞻將入讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。謝安琪曾受訪透露，兒子心儀澳洲大學，日前有人上載在墨爾本見到謝安琪一家人食飯的照片，似乎是送兒子上學。

張繼聰與太太謝安琪（Kay），與大仔張瞻細女張靖，一家四口感情要好。（IG：@kaytse）

謝安琪張繼聰迫卡位食飯疑送大仔返學

日前有人上載在墨爾本見到謝安琪和張繼聰帶住兩個仔女食茶記的照片。謝安琪和張繼聰兩人一齊坐，兒子和孻女則坐另一邊。四人迫在小小的卡位食茶記，低調又安靜，絲毫沒有明星架子。而有人估計一家人是送大仔到澳洲上大學，發文網民亦指是私人行程。

兩公婆曾一齊患抑鬱症

謝安琪和張繼聰早前曾接受陳志雲訪問，回想起入行初期，張繼聰因事業成就與太太謝安琪有落差，常被外界冷嘲熱諷為「廢柴老公」或「軟飯王」，令他情緒長期崩潰。張繼聰亦透露，最初他甚至不敢讓太太知道自己需要服藥，沒想到兩人竟是「同病相憐」。謝安琪在訪問中憶述，兩人都患上情緒病，在家中甚至會開玩笑說：「大家開餐嚕！」這段日子成為了他們人生中最黑暗的考驗。

謝安琪張繼聰在澳洲被捕獲卡位食飯。（小紅書）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）大仔張瞻戴上四方帽畢業了。（IG：@kaytse）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）大仔張瞻，將入讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。（IG：@kaytse）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）一對子女張膽與張靖感情相當好。（IG：@kaytse）