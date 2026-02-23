臥底嬌娃｜邵美琪闊別7年回巢之作　逆齡神顏拍埋去鍾柔美唔輸蝕

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，將由今晚 （23日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

邵美琪闊別7年回巢之作。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

鍾柔美解凍。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

三位嬌娃既青春又性感。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

睇落幾開心。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

臥底嬌娃｜青春活力歌舞連場夠Gimmick

《臥底嬌娃》除了三位女臥底沈佳琪（張曦雯Kelly飾）、江妙姿（陳瀅飾），童小茹（羅毓儀Yuki飾）及Big Boss潘奕風（馬貫東飾）四位主角，邵美琪飾演的名媛卡邦妮、關禮傑飾演大集團總裁劉彪，及鍾柔美（Yumi）飾演的劉寶儀，亦是劇集的核心人物；飾演邵美琪與關禮傑寶貝女的Yumi，更會與三位嬌娃因「女團」結緣，上演多場青春活力兼備的歌舞，值得期待。

位位靚女。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

歌舞連場。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

馬貫東。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

鍾柔美。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

羅毓儀。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

張曦雯。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

仲有陳瀅。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

臥底嬌娃｜邵美琪「逆齡」顏值

官方今日率先發布劇集片頭曲的精彩畫面搶先睇劇照，照片所見，三位嬌娃大晒青春活力及驚人彈跳力之餘，闊別7年再度亮相無綫劇集的昔日當家花旦邵美琪（Maggie），亦釋出了令人眼前一亮的新鮮感，落力為三位嬌娃及「囡囡」Yumi伴舞之餘，還先後與Yumi及關禮傑輪流大做心心手勢，大晒「逆齡」顏值及魅力。

性感又可人。。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

青春大晒。（《臥底嬌娃》主題曲MV）

夠晒活力。（《臥底嬌娃》主題曲MV）