李龍基與王青霞仲未緣盡！　女方唔想放手兩人關係有機會好轉？

李龍基（基哥）與未婚妻王青霞（Chris）的忘年戀未能開花結果，但新一年李龍基接受HOY TV 主播俞詠文（Angela ）專訪及以塔羅牌問卜時，雙方的狀態似乎還是處於「剪不斷理還亂」的狀態。

李龍基接受HOY TV 主播俞詠文（Angela ）專訪及以塔羅牌問卜。（公關提供）

問到基哥現時是否已經收拾心情重新出發，他就表示還未完結：「你話全部處理好就談唔上，都九成以上㗎喇！當然仲有一啲自己嘅心態要調整啦！我個人比較重情，反而唔重視金錢，呢個係我最大嘅失敗！但係由今年開始，一定要調轉！重錢唔重情呀！」

李龍基收拾好九成心情。（公關提供）

李龍基與王青霞仲未緣盡？

專訪還找來塔羅神Jessica 為從未玩過嘅基哥預測今年的感情和事業運，問到和「某人」是否緣盡，塔羅牌顯示未緣盡，Jessica 解釋：「其實某程度上佢係你嘅女貴人，佢畀到你心靈上缺乏嘅嘢，相處嘅時候有一種好舒服嘅感覺，係其他女人畀唔到你嘅！佢仲要畀到你親人嘅感覺，因為你哋上世應該有關聯，佢上世係你嘅女長輩，有可能係你阿媽添呀！今年你哋嘅關係有機會好轉返，而且見到你哋金錢上面有糾纏，同埋睇到你理智上可能想放手，但係感情上或者依賴上你就放唔到手！而女方亦都唔想放手，最多只係玩下手段咁！佢仲控制緊你呀！」基哥聽完後亦嘖嘖稱奇，驚嘆非常準確，講中自己心中話！

李龍基與王青霞仲未緣盡？(資料圖片)

李龍基聽完後亦嘖嘖稱奇，驚嘆非常準確。（公關提供）

李龍基要小心女人帶來官非

隨後再預測基哥的財運，今次塔羅牌更顯示一個驚人的事情，就是明言基哥今年要小心女人，女人會帶給他官非，因為基哥花錢不吝嗇，反而令其他人有機會令他破財！而且更重要的事有人用「女鬼」影響他的財運！基哥真是要小心為上！但若果他可以改變其金錢疏爽的性格，可能就可以避過一劫！