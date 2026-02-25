60歲吳君如低胸裝戰奧斯卡派對　同場吳彥祖Lisa S.激罕合體露面

向來圈中人緣極佳的影后吳君如，適逢農曆大年初七「人日」（2月23日）期間，在社交平台上分享了一系列在美國參加星級派對的靚相，並留言祝賀大家：「人日快樂」。身為奧斯卡評審委員的吳君如與導演丈夫陳可辛，近日專程飛抵美國，探望在當地留學的愛女陳是知（Jillian）並一家人度新歲。期間，他們更獲邀盛裝出席於洛杉磯奧斯卡博物館舉行的盛大派對，現場巨星雲集，場面熱鬧非凡。



吳君如與丈夫陳可辛，近日飛抵美國探望愛女陳是知，期間他們更獲邀出席於洛杉磯奧斯卡博物館舉行的盛大派對。（IG@sandrangky）

吳君如在社媒留言：「人日快樂」。（IG@sandrangky）

60歲君如型格大解放 喱士低胸驚現「排骨胸」

已登「登六」之齡（60歲）的吳君如，自多年前減肥成功後，近20年來身形從未反彈。今次出席荷里活派對，她的造型可謂狀態大勇、極具型格。她頂著一頭標誌性的清爽金色短髮，身穿一套全黑皮質西裝套裝，內搭黑色喱士低胸內衣，造型大膽搶鏡，性感得來不失霸氣。

吳君如頂著一頭標誌性的清爽金色短髮，身穿一套全黑皮質西裝套裝，內搭黑色喱士低胸內衣，造型大膽搶鏡，性感得來不失霸氣。（IG@sandrangky）

由於身形保持得極為纖瘦，加上臉部輪廓分明，在其中一張合照中，君如胸前的肋骨清晰可見，呈現出「排骨胸」的狀態。雖然略顯瘦削，但她氣色紅潤、笑容燦爛，看起來心情極佳。陪同父母出席派對的愛女陳是知，當晚以一身成熟的熟女打扮亮相，亭亭玉立。一家三口在鏡頭前展露燦爛笑容，顯然十分享受這場國際級別的電影人聚會。

其中一張合照中，君如胸前的肋骨清晰可見，呈現出「排骨胸」的狀態。（IG@sandrangky）

陪同父母出席派對的愛女陳是知，當晚以一身成熟的熟女打扮亮相，亭亭玉立。（IG@sandrangky）

吳彥祖Lisa S.激罕合體 男神發福散發「大叔味」

這場派對絕對是星光熠熠，除了著名華人導演李安及韓國人氣男星柳俊烈是座上客外，近年積極進軍荷里活市場的男神吳彥祖，亦罕有地與太太 Lisa S. 雙雙合體現身。

吳君如還和著名華人導演李安以及韓國人氣男星柳俊烈（右圖左一）一齊合影。（IG@sandrangky）

在曝光的片段中可見，Lisa S. 雖然打扮休閒，但名模狀態依然極佳；而戴上紳士禮帽的吳彥祖，雖然身形被指略微發福，卻褪去了昔日的青澀，散發出另一種成熟穩重的型格「大叔味」。