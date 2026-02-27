譚嘉儀做試管嬰兒圓夢佗B　催淚求子史曝光肚皮狂打針兼患併發症

曾與何依婷、蔡嘉欣及陳詩欣等組成圈中模特兒閨密團的譚嘉儀（Vivi Tam），日前為大眾拋下一顆震撼彈！與圈外老公結婚7年的她，於社交平台正式宣布造人成功，而且更是雙喜臨門佗雙胞胎。不過原來為了迎來這「一個身體，三個心跳」的生命奇蹟，譚嘉儀坦言這條求子之路絕不容易，期間更經歷了試管嬰兒（IVF）的種種身心煎熬，令不少網民大呼感動。



原來譚嘉儀這條求子之路絕不容易，期間更經歷了試管嬰兒（IVF）的種種身心煎熬。（IG@vivivvtam）

甜曬超聲波照 五個月孕肚得來不易

譚嘉儀在2015年因與網絡紅人「達哥」合作旅遊網站廣告而人氣急升。兩年後她選擇淡出模特兒界，更曾豪擲25萬元遠赴東京修讀法國藍帶廚藝課程（Le Condon Bleu）半年，7年前，譚嘉儀選擇與圈外老公結婚。

模特兒譚嘉儀（Vivi）曾因太熱愛烹飪，24歲時決定放棄幕前工作，走到東京修讀法國藍帶廚藝課程。（IG@vivivvtam）

本月23日，譚嘉儀在IG上載了四張於外地旅遊時拍攝的唯美靚相。照片中，她與老公在街頭手拖手奔跑，老公又從後緊緊擁吻著她，甜蜜滿瀉。而最搶眼的，莫過於譚嘉儀手上拿著的包含五格畫面的BB超聲波照。

譚嘉儀日前宣布喜訊。（IG@vivivvtam）

她難掩興奮地發文向外界報喜：「一個身體，三個心跳。肚子裏的兩個小秘密，藏了5個月終於可以跟大家分享啦！」她坦言這份雙倍的喜悅是人生從未想過的事，如今每天感受著腹中小生命的動靜：「每一次胎動，都在提醒我，這一切都是真的。」

譚嘉儀指已收埋懷孕秘密5個月。（IG@vivivvtam）

漫長求子路 從每月失望到主動出擊

26日，譚嘉儀在IG限時動態貼出了一段記錄了懷孕辛酸史的影片，當中包含了無數次的藥物促排卵、取卵、體外受精、胚胎培養與最終的移植手術。沒想到這對雙胞胎是得來不易，譚嘉儀坦言與老公結婚7年，原本一直享受着浪漫的二人世界，直到後來決定想要一個寶寶時，才發現懷孕並沒有想像中那麼簡單。她在帖文中剖白了那段煎熬的備孕期：「每個月的期待，變成每個月的失望。」

譚嘉儀在IG限時動態貼出了一段記錄了整個懷孕辛酸史的影片。（IG@vivivvtam）

譚嘉儀坦言懷孕並沒有想像中那麼簡單。（IG@vivivvtam）

即使兩人做了各種詳細的身體檢查，醫生亦證實他們非常健康，但緣份就是遲遲未到。（IG@vivivvtam）

即使兩人做了各種詳細的身體檢查，醫生亦證實他們非常健康，但緣份就是遲遲未到。譚嘉儀形容當時的狀態：「只是需要一些些，還在找路。但自己給自己的壓力，令我喘不過氣。」面對無形的壓力，她決定不再被動等待：「既然緣份未到，那我們一起去接你。」她沒有選擇放棄，而是繼續積極進行各種身體調理。

譚嘉儀形容當時的狀態：「只是需要一些些，還在找路。但自己給自己的壓力，令我喘不過氣。」（IG@vivivvtam）

捱盡試管嬰兒辛酸 打排卵針兼患OHSS

為了成功懷孕，譚嘉儀最終選擇了接受試管嬰兒（IVF）療程。除了日復日地在自己肚皮上施打排卵針，譚嘉儀更透露自己不幸出現了試管嬰兒療程中常見的併發症——卵巢過度刺激症（OHSS），導致腹腔積滿腹水，身體承受了極大的痛苦。

譚嘉儀分享植入胚胎當天她特意帶了糖果去醫院，並一直在心裏默默重複祈求：「我有糖果，家裏有可愛的小狗，跟我回家吧。」（IG@vivivvtam）

譚嘉儀更透露自己出現了卵巢過度刺激症（OHSS），身體承受了極大的痛苦。

不過，這一切在植入胚胎的那一天都化為了堅定的母愛。譚嘉儀分享了一個極其催淚的細節，植入當天她特意帶了糖果去醫院，並一直在心裏默默重複祈求：「我有糖果，家裏有可愛的小狗，跟我回家吧。」 這份誠心最終打動了上天，這一次她終於等到了兩個小生命的降臨，並堅定地表示：「雖然這個過程腹腔都是腹水，但這一切，值得。」

譚嘉儀做產檢。（IG@vivivvtam）