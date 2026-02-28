49歲女星婚後移民加拿大凍齡美貌驚人　曾與TVB金牌監製緋聞多年

現年49歲的簡慕華，早在千禧年透過參選港姐踏入娛樂圈，之後出演多部經典劇集，包括《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》以及《心戰》等，演技備受肯定。至2017年，她選擇離開無綫電視，同年與圈外男友低調結婚，並跟隨丈夫移民加拿大，展開平靜而充實的家庭生活。婚後的簡慕華淡出幕前，專注享受婚姻帶來的幸福，近日她宰社媒分享近照，被網民大讚素顏的她皮膚白滑勝過軟雪糕。



（IG：@kmw_r）

移居加拿大過上幸福少奶奶日子

簡慕華即將踏入50歲，外貌依然維持年輕時的風采，宛如二十年未變。近日她在社交平台分享最新近況，相中她戴著帽子、穿白色運動衫並披上外套，素顏出鏡，一邊享用軟雪糕一邊打卡。

照片一曝光，立刻引來大批網民讚歎她的凍齡奇蹟，特別指出她皮膚的白滑程度，甚至比手中那杯軟雪糕還要細膩光滑。不少人留言表示，美滿婚姻果然是最好的天然保養品，讓她看起來氣色紅潤、狀態滿分，更有粉絲殷切期待她有機會回港復出拍劇。

短暫回流接拍ViuTV作品

雖然已移居加拿大，但簡慕華並非完全退出娛樂圈。在丈夫的支持下，她於2021年返港拍攝ViuTV劇集《大叔的愛》，之後又參與《940920》及《百萬同居計劃》等作品，憑藉出色表現再度獲得觀眾喜愛。除演戲外，她熱愛小動物，2023年5月更考取寵物美容文憑，能親手為自家愛犬打理造型，展現生活多采多姿的一面。

（劇照）

與戚其義緋聞多年終以行動闢謠

簡慕華曾與金牌監製戚其義傳出多年緋聞，兩人因合作《鐵翼驚情》結緣，其後她多次出演戚其義監製的劇集，如《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《天與地》、《心戰》等，被外界視為他的御用演員。期間更曾被拍到私下約會，但雙方一直否認戀情。直至2017年簡慕華與圈外男友結婚並移民加拿大，才以實際行動澄清所有傳聞，結束這段長達多年的緋聞風波。