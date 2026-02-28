38歲「前TVB御用情婦」朱璇嫁富二代神隱多年　近照曝光凍齡美貌

2008年華姐冠軍朱璇自2018年嫁人後深居簡出，IG更停更近6年，對上一次發文已是2020年曬B。日前朱璇終於驚喜「浮面」，分享在新加坡的「遊客照」，38歲的她狀態依然大勇。



朱璇華姐大熱奪冠入行

朱璇於2008年代表巴黎參選國際中華小姐，並以大熱姿態奪冠後加入無綫（TVB）。2010年，她憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳新演員」，演技備受肯定；可惜在TVB發展期間，大多被安排飾演小三、情婦等角色。朱璇於2016年離開TVB，翌年轉投邵氏後不久便決定離巢，轉往內地發展。

2010年朱璇憑電影《淚王子》入圍香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳新演員」。（微博圖片）

華姐出身。（IG@oceanezhu）

朱璇在TVB發展期間，大多被安排飾演小三、情婦等角色。（電視截圖）

朱璇與內地富二代結婚

2018年，朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行童話式戶外婚禮，婚後生活極其低調。2020年誕下大仔後，她將重心完全回歸家庭，2022年再低調宣佈誕下二胎，細仔遺傳了媽咪的優良基因，皮膚白皙且五官標緻。

朱璇於2018年嫁給內地富二代老公後就以家庭為重。（朱璇微博圖片）

婚後產後朱璇淡出娛樂圈，亦甚少更新社交網。（朱璇微博）

馬賽囡囡同朱璇大仔。（微博@馬賽兒Sire）

2022年誕下細仔。（微博@朱璇oceane）

朱璇罕見露面

向來生活神隱的朱璇，社交平台極少更新。她上一條Instagram貼文已要追溯至2020年。事隔多年，朱璇日前終於驚喜「浮面」，上載一張在新加坡魚尾獅前的打卡照，並寫道：「遊客打卡」。相中38歲的朱璇穿上淡色背心外套，皮膚依然白皙，笑容甜美且五官標緻。比起當年參選時，現在的朱璇更增添了一份成熟的女人味，狀態極佳。