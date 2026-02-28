雪梨翁靜晶大爆娛樂圈黑暗潛規則　鄧兆尊直指正經「埋堆」冇路行

近日，雪梨接受好友翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」專訪，兩人回顧年輕時在娛樂圈的種種往事，直指圈內存在不少黑暗面與潛規則。節目播出後迅速引發熱議，與此同時，出身演藝世家的鄧兆尊，在另一個YouTube頻道亦討論了相關議題，分享自己親身經歷及目睹的圈內隱情。



翁靜晶一向敢言、剛烈，近日她的網台節目《危險人物2.0》，請來相識47年的好友雪梨做嘉賓，大膽講到娛樂圈的黑暗面與潛規則。（YouTube@危險人物2.0）

雪梨和翁靜晶年輕時都相當貌美。（YouTube@危險人物2.0）

雪梨談圈內黑暗面

雪梨在訪問中毫無保留地暢談年輕時的演藝經歷，與翁靜晶憶起當年在娛樂圈打拼的日子，不諱言當時圈內存在不少為人不齒的黑暗面，其中潛規則更是屢見不鮮。雪梨坦言，當年身處其中，時常會面對各種誘惑與壓力，但自己性格剛烈，從不願妥協，更懂得如何保護自己，最終才能擺脫這些紛擾，全身而退。

二人各自講到未成年時差點被性侵的經歷，翁靜晶指自己坐導演車，對方意圖不軌，想載她回家霸王硬上弓，幸得自己性格剛烈才能全身而退。（YouTube@危險人物2.0）

兩人的對話真實又犀利，既揭露了圈內的隱秘角落，也讓不少網民感慨娛樂圈的不易，節目播出後，相關話題迅速引發熱議，不少網友紛紛留言，分享自己對圈內潛規則的看法。

雪梨透露在TVB拍完第一套劇後，跟一班高層去夜總會玩，她飲醉後被一位TVB高層及第一把交椅「摸來摸去」，幸好黃樹棠仗義救了她。（YouTube@危險人物2.0）

鄧兆尊直言潛規則每個行業都有

在雪梨的訪問引發熱議後，出身演藝世家的鄧兆尊也在另一個YouTube頻道中談及娛樂圈潛規則話題，打破了大眾對「潛規則只存在於娛樂圈」的固有印象。他直言：「其實呢啲事情度度都有發生㗎啦，每一個社會階層、每一個職業都有發生㗎啦，不過冇人講，娛樂圈多啲咁解啫。」同時，鄧兆尊也呼籲大眾客觀看待此事，圈內現象複雜，不能一概而論，他表示，圈內並非只有黑暗，也有不少正當打拼的人，更透露：「有好多女仔，佢哋係主動去衝埋嚟畀你㗎，我見好多，最近都見到一個。」

在雪梨的訪問引發熱議後，出身演藝世家的鄧兆尊也在另一個YouTube頻道中談及娛樂圈潛規則話題。（YouTube@3寶channel）

鄧兆尊分享最近出席派對時見到一名新晉女星先想接近一位已婚監製，但對方有家庭，她不敢太進取，之後轉而黏住另一位導演，甚至當眾咬耳仔，兩人最終一齊離開。鄧兆尊形容「兩邊都有呢樣嘢」，他又提到，想在圈內找工作，有時難免要「埋堆」社交。鄧兆尊以自身事業現況為例：「飲嘢嘅、去玩嘅，我就唔出席，做嘢我就出席」，證明這種堅持確實有效，「你睇到我而家個演藝事業係點樣，你就知道啦。」

鄧兆尊直言潛規則每個行業都有，娛樂圈只是多咗人講，更自述親眼目睹新晉女星「埋堆」兩邊落空。（YouTube@3寶channel）

鄧兆尊試過一晚用幾個月人工應酬

鄧兆尊回憶早年一次經歷，當時收工後臨近凌晨一點，監製叫他上office「傾戲」，他以為拍錯鏡要補拍，結果上到見監製同武指一齊，原來是拉他去夜總會飲酒玩樂，最後更要他埋單，結果用咗幾個月人工。鄧兆尊回家後向父親新馬師曾訴苦，父親只回一句：「你咁蠢㗎，咁樣畀人搵笨，一次好喇，下次唔使去應酬。」從此鄧兆尊堅定減少參與交際應酬，甚至被圈內人笑稱坐喺玩樂場合「蹺住雙腳猛叫人玩」，搞到氣氛尷尬，但他堅持己見。

鄧兆尊試過一晚用幾個月人工去應酬，自此之後就拒絕應酬文化。（IG圖片）

鄧兆尊更分享從胡楓（修哥）口中聽到的舊事：早年謝老四收工後捉胡楓去舞廳坐枱，擺支大支VSOP在枱上顯威風。當時胡楓經濟拮据，於是叫人把那支酒收回，每次只飲少少，同一支酒可以擺一年。臨收工前他會大聲問同事：「今晚有咩地方去呀？我哋今晚去麗聲舞廳啦！」消息一傳開，影迷慕名而至，簽名後坐埋一齊飲酒，結果不用自己出錢就能飲到酒。鄧兆尊以此例說明，娛樂圈的潛規則有時極其巧妙「總之《夜王》咁壞，再壞過《夜王》都有」，最壞與最好都存在，一切視乎個人選擇。