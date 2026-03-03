影壇大佬曾兩度患癌最新狀況好精神　枱面有煙網民勸勉食少啲

影壇大佬陳惠敏近年身體狀況成為大家非常關心的話題，不過無阻他工作的步伐，早前更進駐內地社交平台小紅書，與網民分享他一生的見聞。日前，她的女兒上載了一張大合照，見到陳惠敏最新狀況，看來非常不錯。

陳惠敏早前宣布進駐「小紅書」。（資料圖片）

曾兩度患癌兼中風

在2020年時，陳惠敏公開承認患有肺癌，但幸好及早發現，經過治療後最終戰勝病魔。但卻在2021年時他被發現患上腦癌，最終經過治療後，康復情況亦相當理想。曾歷經中風，兩度患癌的他，在2024年又因髖關節問題而需做手術，出行都需拐杖輔助。

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

陳惠敏睇落好精神

日前，她的女兒上載了飯局時的相片，見到陳惠敏與太太一同上鏡，敏哥睇落好精神，看來身體恢復得不錯，不過見到他的枱面有煙點燃著，雖然未知是否屬於他的，但網民依然勸他為健康盡量食少啲。

陳惠敏睇落好精神。（Threads@Didi Chan）

與太太情比金堅

當年陳惠敏接受專訪，表示自己年輕時收保護費認識當時只得17歲的太太吳國英，二人之後拍拖，而報導指當年陳惠敏捲入一宗藏械案件，太太因為這件事為陳惠敏坐了兩年監。而近年在陳惠敏患病期間，吳太更是不離不棄，悉心照料，可謂情比金堅。兩人雖然早已是老夫老妻，但原來直到2020年才正式入紙註冊結婚，當時陳惠敏表示，此舉是為了給太太一個正式的名份，亦希望將自己的資產留給太太，盡顯他對太太的愛護與承擔。