周奕瑋苦等20年終踏上紅館做司儀零失誤　感觸爆棚：終於圓夢

香港童軍總會（下稱「童軍會」）於前日（2月28日）假紅磡香港體育館隆重舉行「童行未來@115音樂會暨開展禮」，吸引逾5,000名童軍成員、嘉賓及公眾人士到場，共同慶祝香港童軍邁向115周年的重要里程碑。TVB金牌主持周奕瑋終於圓夢，獨力擔任活動司儀，苦等20載終在夢幻舞台一人挑大樑，控場能力爆燈，引全場5,000人尖叫！

周奕瑋控場能力爆燈，引全場5,000人尖叫！(IG:jarvischow)

人生第一次紅館擔大旗做司儀

周奕瑋昨日（2/3）現身尖沙咀為賀年活動擔任司儀，他接受《香港01》訪問時感觸表示：「其實我人生第一次企上紅館嘅舞台，其實喺紅館睇 show睇得多，同埋之前無綫有啲籌款節目都會喺紅館做，但係咁啱我做嗰年佢哋就搬咗去第二度做，變咗我一直都冇試過。今次只係我一個人去做，變咗感覺更加強烈，令我諗返起幾年前我嗰陣時做頒獎禮，咪試過有一次咪自己企喺個台上，係有返個種感覺，因為真係好驚嘅，因為我哋開咗3面台，變咗係圍住都觀眾，同埋山頂齊晒，同埋嗌出嚟嗰個聲係好勁 。其實當我知要做呢個屬司儀，我係緊張咗幾個月，同埋我等咗20年，終於可以圓夢踏上紅館做司儀，我係好開心。」

圓夢20年血淚史

周奕瑋自2006年入行，從TVB娛樂新聞台小主持做起，一路主持《萬千星輝頒獎典禮》，不看稿大膽截停林敏驄發言，網民直呼「新一代司儀天王」。

周奕瑋今日現身尖沙咀為賀年活動擔任司儀。（陳順禎攝）