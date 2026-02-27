昔日女神麥景婷淡出30年罕現身香港　凍齡美貌驚艷眾人

現年63歲、憑《歡樂今宵》深入民心的前TVB藝人麥景婷，近年長居內地，甚少於公開場合露面。日前她罕有現身香港，與昔日拍檔賈思樂、林漪娸、陳敏兒及廖安麗等多年老友聚首一堂，「歡樂班底」重聚畫面曝光後瞬即引起網民熱議。

昔日女神麥景婷淡出30年罕現身香港。（IG圖片）

老友重聚笑容燦爛

從賈思樂於社交平台分享的合照可見，眾人站於巨型桃花盆栽前留影，笑容燦爛，並對鏡擺出愛心手勢，氣氛溫馨而愉快。當中，麥景婷頭戴漁夫帽，以灰色休閒服亮相，雖然造型樸素，卻星味依然十足。她膚色白皙、肌膚緊緻，狀態極佳，令不少網民大讚「凍齡有術」、「當年女神依舊風采依然」。

從訓練班出身到經典節目主角

麥景婷於1982年畢業於第十一期無綫電視藝員訓練班，憑在綜藝節目《歡樂今宵》的亮相而為家庭觀眾熟悉。她以自然親切的形象及清新氣質留下深刻印象，成為八九十年代不少觀眾心目中的螢幕女神之一。

二人在2008年於關島水晶教堂低調舉行婚禮！（麥景婷賢微博照片）

並已有共識不會生育，繼續過甜蜜二人世界。（麥景婷微博照片）

息影後享受平淡幸福

麥景婷於2000年正式息影，淡出娛樂圈後移居內地。2008年，她與拍拖14年的呂頌賢於關島舉行婚禮，正式結為夫婦。二人相識至今逾三十載，感情穩定，常結伴旅遊甜蜜放閃，堪稱演藝圈中的模範夫妻。

網民熱議盼望復出

麥景婷久違現身，狀態依舊亮眼，不少舊日影迷於留言區表達驚喜與懷念，更希望能在未來再次於幕前重見她的身影，延續當年《歡樂今宵》的笑聲與回憶。