Angelababy離婚4年有新戀情？傳秘戀小鮮肉　事業重心回流香港

Angelababy（楊穎）於2022年1月正式與黃曉明官宣離婚，結束長達七年的婚姻關係，至今已有4年時間。雖然雙方對外保持體面，但這場「世紀離婚」後的感情動向，一直都是網民關注的焦點。



內地狗仔爆料Angelababy秘戀香港小鮮肉

近日，內地著名狗仔「劉大錘」在直播中大爆Angelababy離婚後的感情生活，指她目前在香港已有新歡。狗仔在直播中直言：「之前也聽到過不少關於楊離婚後，她應該是在香港有一個比她年紀小的男朋友，但是當然我們現在還沒有拍到過。」

Angelababy橫店時期曾被目擊拍拖

除了香港新歡，狗仔更翻出Angelababy早前在橫店拍攝時的舊帳，指其工作人員曾刻意隱瞞其戀情。狗仔在直播中激動表示：「談過談過談過，因為我們之前在橫店那兒拍過一回」，不過他也指出，當時Angelababy的工作人員否認戀情，強調「假！我姐單身」，讓他忍不住吐槽。

Angelababy經歷封殺重返香港

Angelababy早年因捲入法國巴黎「瘋馬秀」爭議，讓她在內地的演藝事業一度陷於停滯，社交帳號更曾遭封殺禁言。狗仔提到由於Angelababy目前在內地資源受限，事業重心已轉往香港，鮮少在大陸公開露面，也增加了跟拍難度。

Angelababy戀情引網民熱議

消息曝光後，隨即引發大批網民熱議。不少粉絲表示支持「有人離婚孩子都有了，有人離了婚只是談個戀愛還不行了？」、「已經離婚了怎麼談都行」、「希望她幸福就好」；但也有不少網民質疑狗仔炒作，「莫名其妙」、「劉大錘爆的瓜有幾個是真的？」。而對於狗仔爆料的戀情傳聞，Angelababy方面尚未正面回應。

Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚後，兩人共同撫養兒子「小海綿」。(微博圖片)

2025年12月18日，Angelababy亮相北京芭莎艺术之夜红毯，这是她时隔两年再度踏上上红毯。（網上圖片）

Angelababy在直播帶貨時完全沒有偶像包袱。（微博圖片）

Angelababy的人氣己大不如前。（楊穎工作室微博圖片）

藝人Angelababy近日在社媒發布了一組煙燻妝自拍相，網民對比了她早期走秀生圖後，發現其神似早年模特時期的混血濃顏風，直呼「2025年的Angelababy與早期毫無區別」，甚至網民們還將其誤判為仿妝作品。 （微博＠angelababy ）

Angelababy早期模特圖片（網上圖片）