黃曉明新加坡蜜遊新歡？與美女親密撐傘　網民：葉珂是過去式了嗎

近日，Angelababy前夫黃曉明現身新加坡環球影城，被網民「野生捕獲」。當日黃曉明一身黑色休閒裝打扮，身旁有一名長髮白皙的年輕女子。二人表現極為親密，全程共撐一把藍色雨傘遮擋陽光。



黃曉明在新加坡被網民偶遇與一女子同遊。（網上圖片）

黃曉明與女子撐傘蜜遊

據目擊者透露，該名神祕女子身高約170cm，皮膚白皙且顏值極高。不少網民指出其風格與黃曉明過往伴侶如Angelababy及葉珂相似。由於二人在撐傘時手臂貼近，加上黃曉明主動拿飲料等照顧舉動，不少網民直指兩人互動狀態「像熱戀期」，令新戀情傳聞甚囂塵上。

黃曉明十分照顧同行女子，主動撐傘。（網上圖片）

網民驚問葉珂是否過去式

黃曉明於2024年曾高調認愛網紅葉珂，但此次同遊新加坡的女子顯然並非葉珂。回顧去年7月，葉珂曾在直播中自稱「生完寶寶」、「單親媽媽」，更疑似傳出女兒哭聲，外界傳聞她於2025年2月為黃曉明誕下一女，惟男方始終未有正面回應。如今黃曉明身邊出現新面孔，引發網民熱議，紛紛提問：「葉珂是過去式了嗎」。

黃曉明於2024年認愛葉珂。（微博圖片）

黃曉明與葉珂。（網上圖片）

葉珂曾被爆出懷孕生女。（網上圖片）

與前妻保持互動共同育兒

除了新歡受關注外，黃曉明與前妻Angelababy的關係亦是焦點。兩人離婚後承諾共同撫養兒子「小海綿」，今年1月更被拍到一同現身主題樂園，陪伴9歲的小海綿慶祝生日。

黃曉明與Angelababy於2022年離婚。（網上圖片）

今年1月，Angelababy與黃曉明合體帶仔仔到主題樂園玩。(小紅書)