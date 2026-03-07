TVB最佳男配老豆71歲keep得好　童年被藤條打足5分鐘仍感恩

林子善一向keep得好fit，又跑步又健身，練得一身好身形。林子善能夠如此，好大可能受爸爸影響，因為林爸爸即使已經71歲，依然保持非常健碩身材，有運動自然睇落都後生，似50歲多過70歲！

林子善同爸爸一齊馬拉松。

兩父子感情要好。

林子善曾被爸爸用藤條打足5分鐘

林子善常常提到要感恩，除了圈中人，父母當然是大最大要感恩的人。他與爸爸曾一起上一個叫《爸知弊! 你嚟湊吖! 》的節目，當中林爸爸講到曾體罰林子善，自己也忍不住落淚。講到體罰，林子善深明這是不對的，自己也不會用這種方式對待女兒，但若果有機會讓他選擇是否要有這個經歷，他仍堅決地說：「要有」。

林子善憶述當時被父親用藤條打足5分鐘，他說：「打五至十分鐘，一邊說（道理）。我記得有一次，我回到學校，我的訓導主任問，我說是我頑皮跟哥哥打架，這些經常都有。以前體罰沒問題，現在當然不可以，犯法的。但你說會不會怪我爸爸，我不會，到現在也是，你要這個經歷去長大，你可以選擇有還是沒有，我要有，因為有這些經歷所以導致我才明白道理。」

林子善與爸爸曾一起上一個叫《爸知弊! 你嚟湊吖! 》的節目。（節目截圖）

林子善16歲入行被周星馳睇中

林子善初出道當年獲周星馳欣賞，參與電影《喜劇之王》而入行，片中飾演「洪爺」一角令他為人認識，其後又拍過《三五成群》、《化骨龍與千年蟲》等多套電影，塑造了不少經典小人物形象；至2005年，林子善轉戰電視，經過多年默默耕耘，終於在2023年憑《隱形戰隊》贏得「最佳男配角」，當時他在台上爆喊兼五體投地答謝父母的畫面令人動容。

林子善16歲入行，在周星馳電影《喜劇之王》擔任「洪爺」一角。（電影圖片）

林子善曾奪最佳男配角。（資料圖片/陳順禎 攝）

林子善領獎時。在台上爆喊兼五體投地答謝父母的畫面令人動容。（電視截圖）

林爸爸真係好fit，完全唔似71歲。（IG@lamtszsin413）