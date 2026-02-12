女行團｜邱晴富國島體驗泥漿浴與SPA　梁凱晴杜拜戴金飾極致奢華

HOY TV全新旅遊節目《女行團》將於2月21日起，逢星期六晚上9時30分於HOY TV 77台播映。節目由全女班的主持，包括李蔓瑩、樂宜、邱晴、樂翊榆及梁凱晴，她們以女性角度出發，旅程中分享個人不同的生活態度，並以最直接旅行家心態玩樂，讓觀眾認識當地文化、潮流及最新的旅遊模式，令大家從女性角度出發遊世界。

李蔓瑩（公關提供）

樂宜（公關提供）

邱晴（公關提供）

樂翊榆（公關提供）

梁凱晴（公關提供）

邱晴打頭陣勇闖富國島

《女行團》由五位女神開團出發不同旅遊景點，奔赴富國島、胡志明、不丹、曼谷、杜拜及韓國。首團由邱晴打頭陣，她將前往越南的富國島，除了在陽東夜市掃街及品嚐地道推薦的越南牛骨湯河外，邱晴更會出海跳島遊，到珊瑚保育中心挑戰「海底漫步」，與熱帶魚群嬉戲，令她感受無拘無束的快樂。來到富國島，當然不會錯過必打卡景點「日落小鎮」，她於小鎮中的接吻橋捕捉黃昏美景，並欣賞每晚璀璨的富國島煙花匯演。此外，邱晴還親身體驗了滋養肌膚的泥漿浴與SPA，並前往一間人氣網紅越式融合菜餐廳品嚐美食，充分感受到其中的魅力與放鬆氛圍。

《女行團》首團由邱晴打頭陣，將前往越南的富國島。（公關提供）

梁凱晴杜拜試戴千萬金飾

第二團由梁凱晴率領前往奢華之都 - 杜拜。梁凱晴將走訪杜拜的古老市區，試戴各種黃金飾品、參加Kite Beach的健身活動，更於朱美拉沙灘玩水及欣賞動人夕陽。第三團則跟隨李蔓瑩（Renee）展開不丹心靈之旅，她由機場到不丹首都廷布路程中，欣賞到壯麗的喜馬拉雅冬日美景，在這次的旅程，Renee更挑戰自我，花了7小時攀登前往不丹著名的神聖之地「虎穴寺」。第四團由樂宜帶隊暢遊曼谷，她將來到曼谷熱鬧的城堡夜市與小動物互動，再到萌趣十足的水豚咖啡廳以及全新開幕的水上樂園感受非凡樂趣。第五團由樂翊榆直飛潮流之都首爾，她將穿梭於首爾的大街小巷，從傳統韓屋村落漫步至設計感十足的時尚街區，介紹當地最新的文化熱點與打卡勝地。