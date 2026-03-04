薛之謙舊愛再度爆料聲稱已准備好律師　要求薛限時歸還物品兼道歉

內地歌手薛之謙與前女友李雨桐的恩怨情仇，近期強勢佔據著內地熱搜。李雨桐在微博連發數十條猛烈指控薛之謙，甚至將戰火波及到周杰倫、胡彥斌、張杰等其他華語歌手。隨著時間的流逝，雙方的拉鋸戰亦正式從網絡口水戰，升級至準備對簿公堂的局面。



李雨桐是內地的一名網紅KOL，自從薛之謙同前妻復合之後，她不時都會在網絡爆料對方。（微博圖片）

李雨桐聲稱會報警抓網暴她的人。（微博）

指控離奇升級 由追討舊物到「玄學」攻擊

從3月2日開始，李雨桐的微博便猶如猛火爆發，連續發布多條震撼性帖文，對薛之謙作出多項極其嚴重的指控：她實名舉報薛之謙涉嫌觸犯「重婚罪」，並痛訴當年遭薛之謙與前妻高磊鑫合謀設局「仙人跳」，導致她身心受創，患上抑鬱症長達12年之久。 李雨桐還公開要求薛之謙歸還多年前的物品，包括一隻沛納海（Panerai）名錶，以及薛在爆火神曲《演員》MV 中拍攝所穿的那套藍色西裝。

李雨桐公開向薛之謙追討多年前的私人物品。（微博）

薛之謙在爆火神曲《演員》MV中拍攝所穿的那套藍色西裝。（《演員》MV截圖）

最令網民震驚的是，李雨桐的爆料方向突然越走越偏，竟轉向玄學領域，發文聲稱薛之謙私下「養古曼童」（即俗稱的養小鬼），言論越發荒誕。

李雨桐發文聲稱薛之謙私下「養古曼童」（即俗稱的養小鬼）。（微博）

薛之謙公司強硬發聲明 李雨桐叫陣已準備好律師

面對前女友的連環狙擊與戲弄，薛之謙所屬的經理人公司「潮石音樂」於3月3日正式發布強硬聲明。聲明中嚴厲斥責李雨桐捏造對話、惡意散布不實謠言，並強調公司已經全面完成取證工作，誓將透過法律途徑追究到底，絕不姑息造謠者。

薛之謙所屬公司正式發表聲明予以強硬反擊，強調公司將透過法律途徑，追究相關謠言發布者的法律責任。（微博）

不過，面對即將到來的法律制裁，李雨桐似乎毫無懼色，隨即在網上霸氣挑釁回應：「薛之謙來告我！我準備好律師了！」令雙方的戰火正式從網絡升級至司法層面。

李雨桐非但沒有退縮畏懼，反而火速再度發文，直接向薛之謙本人隔空叫陣。（微博）

李雨桐更引用薛之謙的歌曲，來向薛之謙叫陣。（微博）

回顧兩人這十年的恩怨史，李雨桐的態度可謂上演了極致的「仰臥起坐」：

2017年（戰火初起）：李雨桐爆出轉賬紀錄、合同及錄音，指控薛之謙出軌騙財及逼迫墮胎，獲網民封為「求錘得錘」。薛之謙則反訴其敲詐，雙方互訴多年未有最終司法定論。

2025年（離奇和解）：李雨桐在直播中突然宣佈與薛之謙和解，更大讚對方「敬業靠譜」，甚至幫忙宣傳新歌，令網民大跌眼鏡。

2026年3月（再度反面）：畫風突變，李雨桐改口痛罵薛之謙「自我感動唱苦情歌」，並掀起今次的新一輪風暴。

