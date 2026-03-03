頂流男星遭前女友舉報重婚兼「仙人跳」　更扯埋周杰倫胡彥斌落水

內地頂流歌手薛之謙與網紅前女友李雨桐的愛恨糾葛，於3月2日再度引爆內地網絡。李雨桐突然在微博發動「毀滅式爆料」，以實名檢舉方式拋出多項震撼指控，更波及大半個娛樂圈。這場風暴在兩天時間裏迅速擴大，面對越來越大的輿論壓力，薛之謙公司發表聲明表示將透過法律途徑追究法律責任，李雨桐亦不甘示弱正面對抗，這場陳年恩怨正朝著愈演愈烈的方向發展。



內地頂流歌手薛之謙與網紅前女友李雨桐（微博）

李雨桐震撼爆料薛之謙 指訴重婚＋仙人跳

薛之謙與網紅前女友李雨桐的愛恨糾葛，曾在多年前轟動全網。本以為兩人在2025年底的直播中宣告和解後已各自安好，豈料3月2日戰火再度猛烈引爆！李雨桐在微博發動無預警的「毀滅式爆料」，不僅實名檢舉薛之謙，更將多位無辜的天王級藝人捲入漩渦，引發全網瘋狂熱議。

李雨桐3月2日在微博發動無預警的「毀滅式爆料」！（微博）

李雨桐直接指控薛之謙在與前妻高磊鑫的婚姻關係糾纏中，涉嫌觸犯「重婚罪」，她痛訴當年遭到薛之謙與高磊鑫聯手設局「仙人跳」，令她面臨人財兩失的困境，更悲憤地重提當年的「殺子（墮胎）」之仇。

她更痛訴當年遭到薛之謙與高磊鑫聯手設局「仙人跳」。（微博）

李雨桐直接指控薛之謙在與前妻高磊鑫的婚姻關係糾纏中，涉嫌觸犯「重婚罪」。（微博）

李雨桐還大爆薛之謙過往的恐怖情人行徑，稱只要自己一提出分手，對方就會以跳樓、狂吞安眠藥等極端自殘方式進行情緒勒索。李雨桐後續公開向薛之謙追討多年前的私人物品，點名要求歸還一只 Panerai名錶，以及薛之謙在爆紅神曲《演員》MV中所穿著的那套西裝。

李雨桐後續更公開向薛之謙追討多年前的私人物品。（微博）

薛之謙2月在微博曬出的中老年風格照片，畫面中的他一臉憔悴。（微博）

天王級「流彈」波及 張杰、周杰倫無辜中槍

這次爆料最荒謬的地方，是無故牽連了多位看似毫不相干的樂壇天王，首先李雨桐就爆料薛之謙曾私下狠批內地天王張杰唱歌「很土」，並且指路內地綜藝節目《吐槽大會》，其中一集內容正是薛之謙吐槽張杰！輿論的波及觸怒到張杰太太謝娜，她發長文護夫並強烈要求薛之謙道歉，把這場風波推向了新的高潮。

首先李雨桐就爆料薛之謙曾私下狠批內地天王張杰唱歌「很土」。（微博）

李雨桐還指路內地綜藝節目《吐槽大會》，其中一集內容正是薛之謙吐槽張杰！（微博）

張杰太太謝娜發文護夫並強烈要求薛之謙道歉，把這場風波推向了新的高潮。（微博）

另外李雨桐還聲稱知名導演珍妮花曾邀她拍周杰倫MV，但薛之謙私下威脅阻撓，更爆出薛指「周杰倫就喜歡混血臉」的言論，李雨桐更一直點名男星胡彥斌，聲稱他與高磊鑫手中握有薛之謙出軌的關鍵「PPT 證據」，但事後說和胡彥斌不太熟悉，此舉無疑將胡彥斌推上風口浪尖，更引發了外界的瘋狂揣測。

李雨桐更爆出薛之謙指「周杰倫就喜歡混血臉」的言論。（微博）

李雨桐更一直點名男星胡彥斌，但事後說和胡彥斌不太熟悉，引發了外界的瘋狂揣測。（微博）

薛之謙（左）本人目前暫未回應謝娜（中）和李雨桐（右）。（微博）

薛之謙公司強硬反擊 李雨桐隔空叫陣

就在大批食花生網民以為這場娛樂圈「頂級大戰」即將全面開打之際，劇情卻也迎來超展開的急速反轉！李雨桐在發布震撼長文後，竟迅速將許多爆料內容刪除。其評論區瞬間被網民灌爆，紛紛質疑其真實動機：有人懷疑她純粹是為了接下來的「直播帶貨」炒作話題吸流量；亦有網民擔憂她是否精神狀態出現不穩。

李雨桐在發布震撼長文後，竟迅速將許多爆料內容刪除。（微博）

但面對如此嚴重的指控，薛之謙也不得不採取行動。在沉默一天後，薛之謙所屬公司正式發表聲明予以強硬反擊，嚴正指出李雨桐發布的相關言論均為憑空捏造的「不實信息」，構成「惡意誹謗」。聲明更強調，公司目前已委託專業律師團隊完成所有取證工作，誓將透過法律途徑，追究相關謠言發布者的法律責任，絕不姑息。

在沉默一天後，薛之謙所屬公司正式發表聲明予以強硬反擊，強調公司將透過法律途徑，追究相關謠言發布者的法律責任。（微博）

然而，面對薛之謙公司的聲明警告，李雨桐非但沒有退縮畏懼，反而火速再度發文，直接向薛之謙本人隔空叫陣。她情緒激動地霸氣反擊：「薛之謙來告我！我準備好律師了！你本人怎麼不敢發微博啊？」令這場未完的恩怨再次陷入充滿火藥味的膠著狀態。