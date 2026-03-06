66歲「最前衛港姐」鄭文雅退圈35年罕露面　合照前TVB主播極搶鏡

1979年港姐冠軍鄭文雅息影多年，近日她驚喜現身，其優雅氣質令網民驚嘆，與年輕她17歲的前TVB新聞主播方健儀同框亦絲毫不輸。



1979年港姐冠軍鄭文雅罕見現身

現年66歲的一代傳奇港姐鄭文雅自1991年嫁入豪門後便淡出幕前，多年來鮮有公開露面。日前，她驚喜現身並與方健儀同框。作為1979年香港小姐冠軍及最上鏡小姐，鄭文雅當年以「最前衛」形象著稱，如今久違現身，其氣質依然令不少網民感到驚喜，瞬間勾起大家對這位傳奇女神的回憶。

鄭文雅。(影片截圖)

1979年港姐三甲，由鄭文雅奪冠，吳美麗鍾慧冰分別得亞軍及季軍。（網上圖片）

鄭文雅。(影片截圖)

方健儀秒變粉絲大讚鄭文雅氣質

方健儀在社交平台分享兩人的合照，平日淡定專業的主播在鄭文雅面前亦被其魅力折服。方健儀發文時難掩興奮，更由衷地大讚前輩：「鄭文雅小姐人如其名，正是『文雅』的體現。」

66歲鄭文雅近照竟滲少女味

從照片可見，現年66歲的鄭文雅保養得極好，身穿紅灰色漸變披肩搭配粗皮帶，造型雍容華貴且具知性美。即使已年過六旬，她的臉上皮膚依然緊緻更有網民直言她「竟滲出少女味」，從容淡定的狀態完全不輸身旁的方健儀，凍齡功力驚人，其狀態依然成功搶鏡。

現年66歲的鄭文雅（右）保養得極好皮膚緊緻，狀態完全不輸身旁的方健儀。（方健儀IG圖片）

曾半裸拍寫真嫁富商後變高球教練

鄭文雅的經歷堪稱傳奇，入行前是跳高運動員，當選港姐後卻在任期內與麗的電視簽約，此舉引起全城轟動。鄭文雅加盟麗的後備受力捧，曾主演不少經典劇集，約滿離巢轉戰大銀幕。她不僅是香港電影金像獎獎座「女神」造型的原型，更曾於1986年拍攝半裸寫真集，轟動一時被封為「最前衛港姐」。

鄭文雅在電影中洗澡的一幕就是金像獎獎座的原型。（《何必有我》劇照）

鄭文雅係現時獎座女神原型，佢喺2014年金像獎頒獎典禮台上，擺出同一pose。（網上截圖）

鄭文雅早於1986年曾為中文版《花花公子》創刊號擔任封面女郎。（網上圖片）

鄭文雅嫁商人後退圈超35年

不過鄭文雅正值事業高峰時，於1991年嫁商人虞哲輝，婚後淡出幕前，退圈至今已超35年，除了過闊太生活外，又鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷、書法，更成為香港高爾夫球協會第一位華人女子高爾夫球教練。

港姐冠軍鄭文雅現為富商虞哲輝夫人，並為香港高爾夫球代表隊隊員。（網上圖片）

鄭文雅打扮青春。（IG圖片）

鄭文雅落手落腳打禾。（IG圖片）