66歲「最前衛港姐」鄭文雅退圈35年罕露面 合照前TVB主播極搶鏡
撰文：薯條
1979年港姐冠軍鄭文雅息影多年，近日她驚喜現身，其優雅氣質令網民驚嘆，與年輕她17歲的前TVB新聞主播方健儀同框亦絲毫不輸。
1979年港姐冠軍鄭文雅罕見現身
現年66歲的一代傳奇港姐鄭文雅自1991年嫁入豪門後便淡出幕前，多年來鮮有公開露面。日前，她驚喜現身並與方健儀同框。作為1979年香港小姐冠軍及最上鏡小姐，鄭文雅當年以「最前衛」形象著稱，如今久違現身，其氣質依然令不少網民感到驚喜，瞬間勾起大家對這位傳奇女神的回憶。
方健儀秒變粉絲大讚鄭文雅氣質
方健儀在社交平台分享兩人的合照，平日淡定專業的主播在鄭文雅面前亦被其魅力折服。方健儀發文時難掩興奮，更由衷地大讚前輩：「鄭文雅小姐人如其名，正是『文雅』的體現。」
66歲鄭文雅近照竟滲少女味
從照片可見，現年66歲的鄭文雅保養得極好，身穿紅灰色漸變披肩搭配粗皮帶，造型雍容華貴且具知性美。即使已年過六旬，她的臉上皮膚依然緊緻更有網民直言她「竟滲出少女味」，從容淡定的狀態完全不輸身旁的方健儀，凍齡功力驚人，其狀態依然成功搶鏡。
曾半裸拍寫真嫁富商後變高球教練
鄭文雅的經歷堪稱傳奇，入行前是跳高運動員，當選港姐後卻在任期內與麗的電視簽約，此舉引起全城轟動。鄭文雅加盟麗的後備受力捧，曾主演不少經典劇集，約滿離巢轉戰大銀幕。她不僅是香港電影金像獎獎座「女神」造型的原型，更曾於1986年拍攝半裸寫真集，轟動一時被封為「最前衛港姐」。
鄭文雅嫁商人後退圈超35年
不過鄭文雅正值事業高峰時，於1991年嫁商人虞哲輝，婚後淡出幕前，退圈至今已超35年，除了過闊太生活外，又鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷、書法，更成為香港高爾夫球協會第一位華人女子高爾夫球教練。