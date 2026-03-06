蘇玉華潘燦良環遊世界　南非好望角打卡　相愛三十載愛情路極動容

圈中公認的神仙眷侶蘇玉華與潘燦良，繼2023年豪花108日環遊世界後，近日再度起行挑戰南半球路線！兩人由去年12月出發，預計一直暢遊至今年4月中。近日蘇玉華在社交平台曬出於南非好望角的甜蜜合照，兩人羨煞旁人的生活態度及深厚感情，再次引起網民熱烈討論。



蘇玉華和潘燦良由相識到相愛至今超過30年，絕對是圈中的模範夫妻。（IG@louisaso）

蘇玉華和潘燦良由相識到相愛至今超過30年，絕對是圈中的模範夫妻。二人在2023年用108日環繞地球一圈，足跡遍佈日本、新加坡、土耳其、冰島、秘魯、埃及、美國、希臘、法國、意大利、英國等十多個國家。（IG@louisaso）

當時兩人玩得盡興，早已約定要再沿南半球再次環繞地球一周，預計需時4個月。（IG@louisaso）

上次二人去了北極圈。（IG@louisaso）

挑戰南半球路線 南極探險後登陸南非

懂享受生活的蘇玉華與潘燦良，今次選擇了截然不同的南半球環遊地球路線。行程由去年12月展開，兩人先後踏足南太平洋多個島國，包括玻里尼西亞及神秘的復活節島；其後重遊秘魯，再取道阿根廷的烏斯懷亞轉往南極進行極地探險。

經過連月來的豐富行程，兩人最近成功抵達南非。蘇玉華日前在Facebook更新近況，上載了一張與老公潘燦良在南非好望角（Cape of Good Hope）著名地標木牌前的合照。相中兩人迎着陽光笑容燦爛，蘇玉華更幽默配文寫道：「有啲卡係要打嘅，嘻嘻！」盡顯遊歷世界的興奮與好心情。

南非打卡！（蘇玉華Facebook照片）

2025年12月蘇玉華潘燦良再啟程環繞地球一周，1月1日他們更在不同國家經歷了兩次2026年首個日出！（IG@poonchanleung）

潘燦良在玻里尼西亞飲黑啤。（IG@louisaso）

充滿神秘色彩的復活節島。（IG@louisaso）

蘇玉華生日當天在復活島度過，慶幸天公造美。（IG@louisaso）

蘇玉華又在旅途中認識復活節島的鋼琴演奏家Mahani Teave，指對方是她見過最善良的靈魂：「她小時候島上連一座鋼琴都沒有，但上天賦予她天才的本能。奇妙的事情發生了，她第一位鋼琴老師出現，然後輾轉到不同國家跟不同的大師學習，不斷刻苦鍛鍊，最終成為世界知名的鋼琴演奏家。」（IG@louisaso）

愛情長跑逾24年 從靈魂伴侶到終生伴侶

兩人攜手走遍天涯海角，除了行程令人羨慕，背後的愛情故事同樣令人動容。蘇玉華與潘燦良早於就讀香港演藝學院時已經相戀，是舞台劇界公認的「金童玉女」。兩人拍拖長達24年，一直互相扶持，在演藝事業上各自發光發熱，早就是彼此不可或缺的靈魂伴侶。

雖然潘燦良曾多次求婚，但兩人一直保持着同居密友的關係，直至2020年，他們才正式入紙註冊結婚，為這段愛情長跑寫下完美里程碑。婚後他們依然恩愛如昔，近年更刻意放慢工作步伐，選擇用雙腳走遍地球每一個角落，一起體驗世界之大，真正做到「執子之手，與子偕老」，絕對是圈中的模範夫妻。

二人取道阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）正式展開南極之旅。面對眼前壯麗的冰川和南極獨有的地貌，蘇玉華形容是「大自然的鬼斧神工」。（IG@louisaso）

蘇玉華感嘆：「大地之浩瀚，人類之渺小。」更直言旅程「一天比一天精彩」。（IG@louisaso）

最令阿蘇興奮的莫過於見到幾隻站在巨大浮冰上的企鵝，她不禁失控大叫：「救命呀！太太太太太太太太可愛了！」（IG@louisaso）

連老公潘燦良都被「萌」到，特意為企鵝影寫真並搞笑留言：「我個friend，今早同我講早晨！」（IG@poonchanleung）

蘇玉華今年初在旅途中曾感性寫道，越知道生命是一趟旅程，越想趁年青有體力早點踏出這一步，希望自己像微塵一樣「飄呀飄，享受自由的味道」。（IG@louisaso）