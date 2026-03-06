《愛回家》男星效力TVB12年驚爆離巢　曾陷偷食富婆風波形象插水

在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「何賊」一角而為人熟識的謝可逸（Alex），近日驚爆與TVB結束12年的賓主關係，TVB藝員網站已刪除其名字。



謝可逸被驚爆與TVB結束12年的賓主關係。（香港01攝）

謝可逸IG轉私人模式

謝可逸入行多年一直擔任綠葉角色，雖然發展平平，但其離巢消息依然引起網民關注。有細心的網民發現，他的社交平台Instagram已轉為私人模式，行蹤顯得相當低調，似乎有意在淡出幕前後低調生活。

昔日偷食醜聞最轟動全城

謝可逸演藝生涯中最令人印象深刻的並非其演技，而是2020年爆出的桃色醜聞。當時他被指背著交往近6年的歌手女友謝文欣，秘密搭上曾離婚並育有兩名子女的富婆方潔盈，展開同居生活，融入女方家中，更有傳聞指男方當時「奉子成婚」，準備奉子嫁入豪門。事件曝光後，謝可逸被指負心漢，形象嚴重插水。

謝可逸被爆秘密搭上曾離婚並育有兩名子女的富婆方潔盈。（IG圖片）

《新聞女王2》成告別作

謝可逸於2014年參加第27期藝員訓練班入行，入行以來多飾演小混混、手下、公司職員的閒角，直到《愛·回家》的「何賊」才稍有記憶點，最出名的劇集是在2020年曾取代周柏豪在《使徒行者3》飾演歡喜哥的近身助手。謝可逸有一段時間沒現身，最後一次出演是在《新聞女王2》飾演SNK攝影部九哥。

謝可逸入行以來多飾演小混混、手下、公司職員的閒角。（劇集截圖）

謝可逸入行以來多飾演小混混、手下、公司職員的閒角。（劇集截圖）

謝可逸在《愛·回家》中飾演「何賊」被大眾熟知。（劇集截圖）

謝可逸在2020年曾取代周柏豪在《使徒行者3》飾演歡喜哥的近身助手。（劇集截圖）