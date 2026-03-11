頂流男星遭內地封殺暫停所有工作？官方火速回應聲稱已準備好律師

3月9日，微博知名博主「理記」發布長文，爆料稱張藝興因去年（2025年）底的私人行程問題遭到重罰，更指其面臨新專輯難產及稅務危機。然而，張藝興工作室在同日火速作出反擊，發布嚴正聲明駁斥所有不實指控。



張藝興未報備赴韓惹禍 牽扯稅務稽查

事件起因於微博知名博主「理記」發布長文爆料，他指出張藝興於2025年12月赴韓國參加EXO團體活動時，未向其所屬單位「國家話劇院」報備，因此遭到「暫停一年所有線下演出審批」的處罰。

博主聲稱張藝興原定於今年3月發布的新專輯已經被臨時叫停，更爆料若張藝興想要解禁，必須取得國家話劇院的諒解，並通過2026年的稅務稽查。

工作室強硬反擊 已委託律師取證

面對如此嚴重的「劣跡藝人」指控，張藝興工作室迅速發布嚴正聲明，強調張藝興「未曾有任何違法行為」，網上所謂的「劣跡藝人」、「被封殺」等標籤全屬惡意誹謗與侵權。

工作室澄清近期公開活動減少的真正原因，是因為張藝興1月剛接受了鼻中隔偏曲手術，目前正處於術後康復期，必須遵從醫囑靜養休息；工作室還透露4月及5月的工作行程（包括新專輯籌備及公開活動）已經正常規劃中，並未被叫停。

張藝興工作室明確表示已委託律師事務所完成取證，將對造謠者採取訴訟或報案等法律手段，絕不姑息。

客觀時間線篤破「全面封殺」謠言

回顧張藝興踏入2026年後至今的公開行，他依然活躍於各大官方舞台，所謂的「封殺論」似乎早已不攻自破。

張藝興於今年1月參與了中巴建交75週年活動，2月更擔任了聯合國活動的主持，規格極高，絕非「劣跡被封殺」藝人能接觸的資源。而且張藝興在3月初才剛進行過公開Live與粉絲互動。

目前在「中國國家話劇院」的官方網站上，張藝興的個人資訊依然正常列出，並未遭到除名或處分。