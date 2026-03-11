魔音｜落選港姐面試大跳扭腰舞救走音　再發蕾絲透視裝大派福利

現年27歲的TVB小花葉靖儀（Michelle）日前報名加入TVB新節目「魔音女團」。面試時穿着性感，加上大跳扭腰擺臀舞，給不少觀眾留下深刻印象。



葉靖儀。外形本身就十分適合做女團，唱歌一般，但跳舞部分最有女團vibe。

葉靖儀扭腰擺臀舞好睇！

節目中葉靖儀雖然唱歌有少少走音兼甩beat，但背心，超熱褲加上露腰裝扮就十分有「老蘭feel」，再加上唱跳環節的扭腰擺臀舞，實在令人賞心悅目。平心而論，唔唱得都睇得！成功憑藉健康陽光的形象與玲瓏浮凸的曲線，在社交媒體上吸引大批粉絲關注。

葉靖儀唱功真係一般。（YT截圖/TVB）

但係葉靖儀跳舞都唔錯。（YT截圖/TVB）

葉靖儀IG透視裝乘勝追擊

為了乘勝追擊，葉靖儀隨即在社交平台大發福利，分享多張惹火近相。相中的她穿上一套白色蕾絲透視套裝，內裡的內衣及纖腰一覽無遺，性感尺度爆燈。單眼放電的表情加上若隱若現的視覺效果，引來大批網民留言大讚「好正」、「身材冇得輸」、「好 Sexy」。

葉靖儀穿上一套白色蕾絲透視套裝。（葉靖儀IG圖片）

葉靖儀單眼放電的表情加上若隱若現的視覺效果，性感尺度爆燈。（葉靖儀IG圖片）

葉靖儀2021年落選港姐

葉靖儀背景亦相當不俗，她曾參加2021年度香港小姐競選，雖然比賽中未獲名次，但憑藉亮眼外型成功簽約TVB。加入無綫後，她除了參與拍攝劇集，並加入當時以年輕觀眾為主的J2台（現為TVB PLUS），成為「J2ers」之一。她先後曾主持《咔嚓咔嚓》、《晚間聽聞》、《DM旅導遊》、《CP訓練營》及《怪宿宿》等多個節目，有不錯表現。

葉靖儀曾參加2021年度香港小姐競選，但遺憾落選。（葉志明攝）

（晉級12強）《2021香港小姐競選》12號葉靖儀，笑容好甜。（葉志明攝）

葉靖儀曾是內衣模特

本身熱愛運動的葉靖儀，經常在社交網大曬操練成果，更被網民封為新一代的「身材擔當」。葉靖儀參選港姐時就已經被說外貌有「韓妹」Feel，入行前曾擔任內衣及時裝模特兒的她，身材更是Fit到爆，而且她也毫不吝惜展示其誘人身材，不時會在社交平台分享「福利照」。

葉靖儀積極做gym！

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀自稱為將軍澳「美人魚」。

葉靖儀絕對係TVB美少女代表之一。（IG@michelleicy）

fit到漏。（IG@michelleicy）

（IG@michelleicy）