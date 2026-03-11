準新郎Stanley＠MIRROR自嘲婚禮角色不要多意見：負責岌頭同俾錢

邱士縉與拍拖9年女友李炘頤（Alina）結束愛情長跑，正式宣布訂婚，並計劃年底舉行婚禮，這消息公布後獲得不少人祝福。

甜蜜公告曝光

MIRROR成員邱士縉（Stanley）於2月1日在社交平台發佈親筆手寫信，宣告與女友Alina訂婚，信中寫道：「今年，我哋倆將會踏入新階段，決定好好成為對方一生嘅課題，成為對方餘生嘅另一半。」 兩人分享多張溫馨照，包括婚戒特寫及緊握雙手，字裡行間充滿對未來的憧憬，並感謝9年來支持他們的家人、好友及粉絲。

邱士縉今日出席品牌活動。（陳順禎攝）

Stanley今日（11/3）現身啟德出席發佈會活動，接受《香港01》訪問時表示：「之前講過有套電影應該今年年中會上嘅，因為我都準備配音，同埋上年拍落嘅作品嘅都開始有得上，我都好開心，因為上年喜劇作品係得港台一套劇，變咗我都好想快啲可以睇下自己做成點。」

參與籌備婚禮

Stanley 亦透露現正為兩套影視作品開工：「而家同步拍緊一套劇同一部電影，變咗有啲嘢係唔可以透露俾大家知，我只能夠講動作戲都有少少，但愛情就冇，得動作兩個字，今次係做一個壞人。（年尾籌備婚禮如何處理？）我就負責岌頭同埋負責俾錢，我覺得作為另一半即係男性，最好呢就係你會有意見得嚟，又唔可以太多意見，就唔可以唔參與，但係又要參與，但係唔可以只係 Yes，但我覺得點點點，咁樣可能好啲，你嘅方向係啱，即係咁樣係啱，呢個態度係要。（會鬧交！）其實又唔會鬧嘅，我覺得呢件事都係兩個人好開心嘅回憶，咁一齊參與都係好事嚟嘅。」

邱士縉年尾舉行婚禮。（陳順禎攝）