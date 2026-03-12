賭王元配黎婉華「宮殿級」故居內貌罕見曝光！網民感嘆其傳奇一生

近日，前TVB女星甄詠珊於抖音分享了一段影片，令已故賭王何鴻燊元配黎婉華生前居住的大宅內貌罕見曝光。這座被譽為「宮殿級故居」的豪宅，在鏡頭下揭開了神祕面紗，盡顯何家第一房深厚的豪門底蘊。



甄詠珊分享了一段已故賭王何鴻燊元配黎婉華生前居住的大宅內貌的影片。（影片截圖）

「宮殿級」故居內貌

從影片可見，這座「宮殿級」大宅處處盡顯豪門氣派。入口玄關鋪設白色大理石氣派非凡，內裡掛有巨型水晶吊燈還有擺放三角鋼琴的寬敞宴會廳展現出濃厚的歐式宮廷氣息。室內隨處可見珍貴的家庭舊照，記錄著昔日溫情；飯廳透過彩繪玻璃天窗營造出明亮格調，而書房內，則陳列著何鴻燊生前獲頒的眾多獎盃與書法。

入口玄關鋪設白色大理石氣派非凡。（影片截圖）

客廳空間極大。（影片截圖）

客廳角落放有鋼琴。（影片截圖）

何鴻燊家庭舊照。（影片截圖）

天花板上的巨型彩繪玻璃天窗。（影片截圖）

書房亦十分豪華。（影片截圖）

出身名門被譽為澳門第一美人

黎婉華一生傳奇，她出身於澳門顯赫的葡萄牙律師世家，祖上曾任葡萄牙高官，父親則是當時澳門唯一的公證人。年輕時的黎婉華氣質脫俗，追求者眾，被冠以「澳門第一美人」稱號。1942年，黎婉華與何鴻燊結婚，並動用私人交情協助丈夫闖蕩商界，為何鴻燊日後的賭業王國奠定根基。

黎婉華年輕時是絕色美人。（網上圖片）

扶持丈夫上位卻遭逢人生巨變

雖然貴為元配，但黎婉華的人生後半段卻坎坷不斷。1956年她患上結腸炎，需要長期服藥，不能進食任何非流質食物，並須長期臥床；1973年她在葡萄牙遭遇嚴重車禍下顎骨碎裂，陷入昏迷，腦部受創導致失憶。

元配黎婉華與賭王何鴻燊。（網上圖片）

痛失長子與愛女晚景令人惋惜

命運對黎婉華的考驗並未停止。她為何鴻燊育有一子三女，分別是何超英、何猷光、何超賢和何超雄。1981年，被視為接班人的長子何猷光與妻子在葡萄牙因車禍雙雙身亡，令黎婉華悲慟不已，健康狀況急劇轉差。長女何超英隨後亦因受打擊而性情大變精神重度失常，晚年生活低調，並於2014年病逝。

何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，育有子女何超英、何猷光、何超賢及何超雄。（網上圖片）

2004年辭世結束傳奇一生

2004年2月，黎婉華離世享年80歲。當時何鴻燊以「愛妻何黎婉華夫人」名義為其舉行隆重喪禮，並親自揀選墓地。隨著這座淺水灣大宅內貌曝光，網民紛紛感嘆這位「賭王元配」雖然一生享盡榮華富貴，卻也經歷了常人難以想像的悲歡離合。