臥底嬌娃丨何廣沛客串難擋誘惑爆笑搶fo　張曦雯最強戰衣狂放電

TVB輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。《臥底嬌娃》12日晚一集重點劇情，分別是劉彪（關禮傑飾）驚爆是索柏（吳子冲飾）生父，二人聯手打擊白學年（白彪飾）外，還有就是潘奕風（馬貫東飾）為調查粉精靈上線，竟暗中從警方手上救走學年，再次引來郭Sir（黃子恆飾）質疑其可信性……



何廣沛驚喜客串演「色色保安」。（官方提供圖片）

張曦雯著「最完美Body戰衣」。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨何廣沛驚喜客串表情勁Cutie

當晚焦點明顯落在驚喜客串的何廣沛身上。以彩蛋形式現身《臥底嬌娃》第14集的廣沛，飾演保安林子謙，雖然只僅僅現身三場，但三場均甚有記憶點。場口講述廣沛眼見身材火辣的Kelly（張曦雯）、身穿貼身「最強戰衣」趴在走廊正中央，即忍不住雙眼發光，並全神貫注至身體不自覺向左扭兼前傾90度、兼露出如沐愛河的笑容，相當有喜感。

Kelly竟然可以將一套咁難著嘅衫，Carry得咁完美，掂！（官方提供圖片）

今次廣沛嘅客串表情好豐富。（官方提供圖片）

之後廣沛春風滿面步向Kelly，卻遭Kelly投訴行路冇聲嚇親人，廣沛聞言即搞笑回應：「Sorry Sorry，我下次會行得大聲啲。」眼見廣沛中晒「美人計」，Kelly即落多兩錢肉緊瘋狂撒嬌，務求氹掂廣沛諗計幫她打開目標單位大門；而對「美人計」零招架之力的廣沛，露出氹女嘟嘴樣大呼「慘慘豬咯」之餘，又英雄上身為Kelly諗計仔，當Kelly大讚他好人時，廣沛則搞笑露出「害羞三連環」＋滿意甜笑。

廣沛呢個怕醜三連環係正嘅。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨張曦雯「最完美Body戰衣」全面睇

雖然面對Kelly時講到天下無敵，但當臨場面對「殺氣騰騰」的吳子冲時，廣沛卻「英雄變鵪鶉」，但即使處於劣勢，廣沛仍「兵仔上身」竭盡全力為Kelly爭取「打開大門」，可惜最終無功而還。最後一場，廣沛需配合警方向白彪做戲兼撒謊，廣沛全程除擺明心虛兼口窒，還Keep住流露「牽強笑容」，遭劇組戲言「啲戲好屎」，十分搞笑。對於廣沛客串，網民大感驚喜，笑言：「何廣沛客串好正」、「咁靚仔嘅保安好驚喜」、「完全將男人見到美女嘅零抗拒力，演繹得淋漓盡致」，又驚嘆Kelly的「最強戰衣」相當難Carry：「呢套衫真係好難Carry。」

面對「殺氣騰騰」的吳子冲時，廣沛直接「英雄變鵪鶉」。（官方提供圖片）

大家唔好誤會，呢個「戲屎」係指廣沛個角色做起戲上嚟好唔掂咋。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨要好感情讓何廣沛多次客串

談到是次客串，廣沛接受官方訪問時大呼好玩，並笑指自度「左扭前傾90度小動作」很過癮：「今次客串當然好玩啦，因為本身呢套都係輕喜劇，加上個場口都有趣嘅，好小可搵我做保安，我都從未試過做保安，因為保安畀人固有感覺都係年紀穩重少少嘅，所以搵我演都幾得意」、「今次因為想配合番Kelly場口嘅打扮，又唔想太正經去演，所以就選擇咗佻皮同盞鬼啲演繹方法，例如設計咗特登烏低身向左扭90度嘅方法去望Kelly，呢個我自己都覺得幾有趣嘅。」

原來呢個咁搞笑樣，係廣沛自度架。（官方提供圖片）

據知，廣沛之所以客串演出，全因與監製方駿釗老友鬼鬼！二人除先後合作過叫好叫座的《跳躍生命線》及《你好，我的大夫》外，廣沛還曾客串過方駿釗監製的《陀槍師姐2021》，並與江嘉敏齊齊飾演「街友」，當時造型同樣搶戲。

何廣沛《陀槍師姐2021》造型。（官方提供圖片）