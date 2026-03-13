抗癌歌后首揭乳房重建失敗　植入物移位險爆劇痛　拒再手術認平胸

現年52歲的「抗癌歌后」李樂詩（Joyce），近日接受鍾慧冰的YouTube頻道節目訪問，首度深入分享其抗癌心路歷程，並揭開乳房重建背後的辛酸。



李樂詩接受鍾慧冰訪問，首揭乳房重建背後的辛酸。（影片截圖）

李樂詩乳房重建失敗隨時會爆

李樂詩自2021年確診乳癌初期，為保命毅然決定切除雙乳，期間經歷多次手術煎熬。在切除手術後，李樂詩選擇進行乳房重建，卻沒想到是另一場惡夢的開始。她在節目中透露，重建過程極不順利，植入的組織擴張器（expander）出現嚴重問題。她直言：「嗰個expander差唔多去到腋下，完全移咗位，又瘀又痛。」

李樂詩做完切除乳房手術後，進行乳房重建。（IG@joycelee88）

李樂詩的乳房重建過程極不順利。（IG@joycelee88）

後來經過醫生檢查，將擴張器動手術拎出，後來再次做植入，可惜依舊失敗。經歷多次發炎、感染及全身麻醉手術後，李樂詩心灰意冷地表示：「我覺得要接受，我依然都係咁靚。」並堅定拒絕再接受手術：「已經受夠，唔想再做。」

李樂詩拒絕再接受乳房重建手術：「已經受夠，唔想再做。」（IG@joycelee88）

李樂詩一向性格樂觀。（IG@joycelee88）

李樂詩憑《無悔愛你一生》爆紅

李樂詩出身於加拿大，從小喜歡音樂，5歲開始學彈鋼琴。1992年回港發展，獲樂壇伯樂黎小田及蘇孝良賞識。她憑經典劇集《真情》主題曲《無悔愛你一生》爆紅，其代表作還包括《終有一天感動你》、《真情細說》等。李樂詩唱功紮實曾獲得勁歌金曲「十大金曲獎」、「最受歡迎創作歌手銅獎」等獎項。

李樂詩獻唱《無悔愛你一生》。（tvb圖片）

李樂詩曾與杜德智12年愛情長跑

感情方面，李樂詩曾與杜德智經歷12年愛情長跑，惜未能開花結果。2008年，她與美籍華人Ted Lee結婚，婚後育有三個兒子。患癌期間，丈夫與兒子成為她最強大的後盾。現在的她雖然自嘲變成了「平胸女」，但態度依然豁達，認為最重要是活得開心健康。

2008年李樂詩與美籍華人Ted Lee結婚。(ig圖片）