陳麗麗首揭無縫接軌離婚內幕　隱瞞黃澤鋒第三者身分護其演藝事業

藝人黃澤鋒與太太陳麗麗結婚16年，一直以「高齡育兒」的生命奇蹟備受關注。早前陳麗麗接受徐蓉蓉訪問，首度揭開兩人交往初期的驚人內幕。



黃澤鋒太太陳麗麗接受資深傳媒人徐蓉蓉訪問。（影片截圖）

首認「無縫接軌」與前夫離婚

黃澤鋒與陳麗麗於2010年閃婚，當時陳麗麗已年過四十。她在訪問中罕有自爆，與黃澤鋒相識時仍有婚姻在身，兩人透過Facebook結緣，當時黃澤鋒亦有女朋友。陳麗麗直認當時是「無縫接軌」，但強調並非因對方而離婚，當時她對黃澤鋒說：「我唔係因為你，而同佢離婚，係我自己覺得個問題出現咗喇，越嚟越差喇，冇辦法。」 她更瀟灑表示：「我話你唔同我結婚唔緊要，係呀，我做自己開心啫。」

陳麗麗自爆與黃澤鋒相識時仍有婚姻在身。（影片截圖）

兩人相識時黃澤鋒有女朋友。（影片截圖）

陳麗麗直認當時是「無縫接軌」，但強調並非因黃澤鋒而離婚。（影片截圖）

離婚過程中隱瞞黃澤鋒身分

為了保護當時在演藝圈發展的黃澤鋒，陳麗麗在離婚過程中極力隱瞞黃澤鋒的身分。她透露前夫一直想找出第三者是誰，但她堅決不說：「我從來都唔俾佢知道，因為我唔想影響咗佢嘅工作。」她認為離婚是自己的決定，不想牽連黃澤鋒的事業，直到正式簽字離婚後才對外公開戀情。

陳麗麗在離婚過程中極力隱瞞黃澤鋒的身分。（影片截圖）

婚前兩周，黃澤鋒決定戒煙戒酒。（受訪者提供）

52歲產女曾陷昏迷

2019年陳麗麗以52歲高齡懷上長女。生產過程中，她因妊娠毒血症血壓飆升，麻醉藥向上谷導致失去反應，必須由半麻轉為全麻。 她事後感慨：「我醒囉，我覺得佢都好辛苦呀，我知道佢嗰段時間捱得好辛苦。」 當時黃澤鋒被請出手術室，在產房外守候一個半鐘心如刀割，最終兩母女平安走過鬼門關。

陳麗麗52歲高齡懷第一胎。（受訪者提供）

陳麗麗52歲時產女曾陷昏迷。（ig@babefayefaye）

流產經歷令長女崩潰自責

陳麗麗憶述其實在成功懷有細女前曾不幸流產。當時大女黃熙恩（小黃妃）因非常渴望當家姐，已將喜訊告知同學。陳麗麗不幸流產後，年幼的小黃妃竟以為是自己「守唔住秘密」導致BB離開，崩潰大哭自責：「係咪我唔乖呀？」陳麗麗憶起這段往事仍不禁落淚。

陳麗麗在成功懷有細女前曾不幸流產。（影片截圖）

陳麗麗的流產令長女崩潰自責。（影片截圖）

58歲挑戰極限捱三百針保胎

去年陳麗麗再接再厲，以58歲高齡透過人工受孕誕下次女「小貴妃」為了安胎，她在肚子上打了起碼二、三百針。黃澤鋒看著太太從最初打到肚皮黑青瘀血，到後來練成熟手，他直言見到針都腳軟。「我真係佩服到五體投地，女人真係好偉大，我同老婆講：『我欠咗你』。」

陳麗麗以58歲高齡透過人工受孕誕下次女。（ig@lilanchan222）

但這份「超齡幸福」屢遭網民抨擊，連小黃妃上學也曾被同學嘲笑父母年紀大。黃澤鋒不明白網民為何對高齡生育充滿惡毒留言，「你老咗之後佢要照顧你，你生佢出嚟做咩，佢嚟呢個世界有冇問過佢？」他直言這種邏輯是「搵嘢嚟鬧」。他認為每對父母都會照顧小孩，正如他現在努力鍛鍊，是為了將來能照顧太太，而非寄望小孩養老，但若小孩願意回饋，那便是一份安慰。