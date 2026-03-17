TVB小花鄧伊婷（Irina）自加入無綫（TVB）以來，演出過不少劇集，憑出眾身材成功彈出，更有TVB「御用姣精」之稱。今年一月鄧伊婷出席「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025」領取10年服務獎，當時她接受訪問時，也講過自己冇嘢撈難過的經歷。

鄧伊婷早前獲頒10年服務獎 。（夏家朗攝）

鄧伊婷當時大爆過去曾敲門被監製無視：「因為我之前合作開嘅監製好多都退咗休，而家呢啲監製我就唔太熟。所以重新認識。都會諗住再主動去敲門。不過其實之前我喺公司有挫折試過敲門，曾經試過敲門被無視。嗰次一推開門準備介紹自己，個男監製就即刻講佢唔得閒，嗰吓我係有啲唔開心，係有啲打擊嘅。不過上去前我係預咗可能會有咁嘅情形出現。事後我都會諗可能人哋真係好忙呢。」

鄧伊婷大爆曾被監製無視。（夏家朗攝）

電視台少工作鄧伊婷冇驚過

即使電視台少工作，鄧伊婷一樣有其他方法，例如在社交平台拍片經營自己。日前，她出了一片條引起極大回響，事關鄧伊婷站在橋面上，只差一步就會跌下去，網民見到非常擔心，更留言道：「咁諗唔開。」當然，鄧伊婷並不是真的要跳下去，而且站在危險邊緣跳舞，雖然明知做足安全措施，但依然睇到人驚一驚！

鄧伊婷危站橋面。（IG@鄧伊婷）

好牙煙。（IG@鄧伊婷）

原來係跳舞。（IG@鄧伊婷）

半隻腳出咗去。（IG@鄧伊婷）

婀娜多姿。（IG@鄧伊婷）

有網民留言：「咁諗唔開。」（IG@鄧伊婷）

鄧伊婷曾以女子組合Super Gear成員出道，其後由樂壇轉戰電視圈，外形出眾的她經常在社交平台大派福利，深受網民喜愛，她更曾獲神秘金主斥資百萬在紅隧九龍方向入口、將軍澳隧道口以及銅鑼灣大廈外牆設巨型廣告牌，而廣告牌上只寫上「IRINA TANG 鄧伊婷」以及一個直接登入鄧伊婷的個人Facebook的二維碼，有別於一般的廣告。對於百萬廣告牌一事，鄧伊婷曾在接受《香港01》訪問時就表示已知悉有關事宜，並謂：「agent話係美容廣告。」她更稱不清楚有關的宣傳方案，但都十分驚喜同感恩。

鄧伊婷在紅隧口的廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）

鄧伊婷睇到網民熱血沸騰。（IG@irinateting）

鄧伊婷是TVB小花。（IG@irinateting）