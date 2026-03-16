周柏豪簽書會加印2500本迅速售罄　現場與粉絲親切互動場面溫馨

人氣歌手周柏豪繼前晚（14日）順利完成演唱會後，馬不停蹄，昨日下午現身太古廣場 Harvey Nichols，為首本個人珍藏相集《days before the bloom》舉行簽書會，吸引逾千名粉絲到場支持，又齊齊大合唱《傳聞》歡迎周柏豪進場，場面墟冚。



周柏豪相集加印2500本一掃而空

周柏豪首本親自策劃的個人相集《days before the bloom》自3月1日正式開賣以來反應熱烈，首批2,500本於開售當日火速售罄，隨即加印第二版2500本以滿足粉絲需求，同樣被一掃而空。為了能夠近距離接觸偶像，大批粉絲於前日（14日）晚上已開始在場外排隊輪候。礙於商場條例，昨晨約6時，現場已聚集超過800名粉絲，場面熱鬧。大會準備的500個簽名籌瞬間派發完畢，到簽書會開始，一眾fans又齊齊大合唱《傳聞》，令周柏豪既開心又感動，並足見他的超凡人氣。在整個排隊過程中，粉絲均表現自律，現場秩序井然。

周柏豪相集加印2500本一掃而空。（公關提供）

周柏豪簽書粉絲感動落淚

簽書會上，周柏豪與粉絲親切互動，有粉絲更因太開心，簽書時感動落淚，場面溫馨。對於粉絲的熱情支持，柏豪深受感動，並在台上發表感言。他坦言最初未有想過推出個人相集，原本只打算與團隊記錄一下，但因為有粉絲的支持，才成就了這件事。他衷心感謝粉絲們山長水遠、日以繼夜地排隊。

周柏豪簽書會上與粉絲親切互動。（公關提供）

周柏豪感恩活動秩序

周柏豪特別提到，最令他感到光榮和感恩的是，無論是主辦單位還是商場店鋪方面，都一致讚賞在場的每一位粉絲，在整個活動過程中都展現了極高的秩序和禮貌，說：「呢個係我周柏豪從你哋身上得到嘅一個光榮！好多謝你哋守秩序，好多謝你哋嘅有禮貌，令到成件事都可以好順利咁樣發生到，多謝你哋！」

周柏豪感恩活動秩序。（公關提供）

周柏豪談及相集製作過程

談到這本相集，周柏豪透露製作過程相當趕急，因為知道會有許多人排隊。這本雙封面設計的相集，由他親手挑選每一幀照片，記錄了橫跨三個年頭、歷經23場《奔赴》世界巡迴演唱會及11場《Chapter IV》粉絲見面會的珍貴時刻。他希望透過將網絡上的回憶變成實體，藉此留住他與大家一起的青春，以及共同擁有的回憶。

周柏豪談及相集製作過程。（公關提供）

周柏豪與粉絲感性談心

他亦感性分享與粉絲之間的關係：「我覺得最珍貴就係，大家喺任何時候都係對我好有愛，我真係好感受到。無論喺網絡上面又好，現場又好，其實大家見到我每一次都係好開心，每一次都係對住我笑。呢啲喺呢個年代係好珍貴，大家要好好保留嘅一樣嘢。而家我同佢哋嘅關係又好似屋企人咁樣啦。」

《days before the Bloom》香港正式開展

為配合相集面世而設的《days before the Bloom》珍藏展，現正於香港金鐘太古廣場Harvey Nichols店內舉行，展期至3月20日，粉絲可把握機會親身沉浸於柏豪的舞台世界，重溫更多珍貴時刻。