35歲中國男星成毅因主演陸劇《琉璃》、《蓮花樓》人氣暴漲，躍升為當紅「頂流」男星。



不過近日他與「黑粉」之間的名譽權官司，卻意外掀出年齡爭議，一份法院民事裁定書在網絡流傳，顯示他的生日與官方資料不符，引發熱議。對此，成毅前經理人梁婷出面回應，坦承當年年齡資料由公司處理，甚至直言：

這點小事就能霸占兩天熱搜，證明他真的很紅。

成毅（Instagram@chengyi.0517_）

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成毅本名傅詩淇，今年2月3日以名譽權糾紛為由提告黑粉，準備透過法律途徑維權，但案件在3月2日又撤回。未料河南法院相關民事裁定書隨後在網絡上流傳，其中顯示成毅的出生日期並非官方公開的1990年5月17日，而是1989年4月13日，與外界認知相差近一年，瞬間掀起外界對他「謊報年齡」的討論。

梁婷出面解釋，強調問題並不在成毅本人。「這件事其實怪我，不是成毅的問題。」她表示，當年成毅家人曾告訴她，因為他從小由奶奶照顧，為了能提早一年入學，報戶口時曾把年齡報大一歲，加上成毅童年身高比同齡人高，因此順利提早入學。她也補充，當時縣城戶籍管理並不嚴格，因此出現這樣的情況。

成毅前經理人梁婷出面回應坦承當年年齡資料由公司處理，甚至直言：「這點小事就能霸占兩天熱搜，證明他真的很紅。」（微博@我就是梁婷啊）

梁婷進一步表示，後來公開資料中的年齡調整，是她與公司方面的決定，「在我公司期間，成毅只是配合公司安排工作的藝人。」她也呼籲外界不要再責怪成毅，並反問：

就這麼點事能霸占兩天高位熱搜，這說明什麼？說明他紅啊。

不過，部分網友對梁婷的說法並不買單，認為涉及戶籍與個人資料真實性問題，甚至質疑是否可能涉及違法，呼籲相關單位介入調查，相關話題仍在網絡持續發酵。

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