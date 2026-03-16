森美爆笑寫錯字連環更正　網民笑言：反應快過Wi‑Fi

森美主持的無綫歌唱遊戲節目《唱錢》中，繼續誕生奇蹟！早前播出的一集，一位年約四十歲的文職媽媽 Mani（馬敏莉）在節目中以超水準的唱功震撼全場，不但一鳴驚人，更勇奪十萬港元獎金，成為節目首位成功「開金」的參賽者，瞬間爆紅全城！

被塵封多年的明星夢

原本只是看似平凡的家庭主婦，Mani其實懷有一個被塵封多年的明星夢。據知，她早年曾多次參加歌唱選秀比賽，可惜總是鎩羽而歸，因此選擇放下夢想、專注家庭與工作。沒想到多年後，她以一位母親身份重返舞台，憑實力與感染力征服觀眾，讓人感動又佩服。

Mani為仔女證明自己未老。(截圖)

為仔女證明媽媽未老

讓人更意想不到的是，Mani今次參賽的契機，居然是因為——「想向仔女證明自己唔老得咁快」！她笑言：「其實係一時衝動報名，想比佢哋睇下阿媽仲有啲料到！」這份率真與幽默感，令網民大讚她是「最貼地的女神」。

森美出Post賀女神卻寫錯字

節目播出後，森美亦在社交平台上傳與Mani的合照，寫道：「恭喜晒第一個數人攞到10萬蚊獎金，佢應該請食飯！」不過，貼文出街僅12分鐘後，森美發現寫錯字火速補刀更正：「素人先啱！」令網民笑翻，留言大讚：「森美真係反應快過 Wi-Fi！」

森美寫錯字。(IG:sammy903)