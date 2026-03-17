《逐玉》Netflix平台大穿崩驚現四眼現代人　iQIYI平台竟然無事？

由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》近日全球熱播，無論在內地、香港還是海外平台都人氣爆燈，穩坐收視榜前列。不過，近日有細心的網民在Netflix收看時，意外發現劇集出現低級穿崩鏡頭。在其中一幕畫面中，背景竟然出現了一位戴著眼鏡、正低頭盯著屏幕的現代人，與劇集場景格格不入，場面相當尷尬。

劇集《逐玉》有穿崩。（threads圖片）

劇集《逐玉》中其中一幕出現一位戴著眼鏡正在看屏幕的現代人。（threads圖片）

兩大平台版本有異

這幕穿幫鏡頭隨即在社交平台Threads引發熱議，有觀眾發現愛奇藝平台同一集數同一畫面上穿崩鏡頭並沒有出現，驚訝表示：「Netflix真的才有看到現代人，iQIYI是沒有穿幫的！網友真的很強…我自己真的回撥找到了（第8集42分左右）我跟老公都好興奮」。有網民指：「愛奇藝本來也有穿幫的，應該是修掉了，可是沒想到Netflix竟然還有！」，質疑為何不同平台的片源會出現差異，令Netflix用戶變相看了「未完成版」。

iQIYI平台上同一畫面上竟然沒有穿崩。（iQIYI截圖）

全球熱播橫掃多地收視榜

雖然出現穿崩小插曲，但仍無阻《逐玉》的強勁勢頭。該劇自開播以來，憑藉緊湊的劇情與男女主角的火花，在內地多個熱度榜封王。首播即衝上Netflix香港、台灣等地區排行榜冠軍。