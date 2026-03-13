內地劇集《逐玉》日前播出，主演張凌赫與田曦薇合體登上綜藝節目《你好，星期六》為新劇造勢，但在一個輕鬆的畫圖遊戲環節中，張凌赫卻意外爆出嚴重的失言風波。節目播出並被搬運至海外社交平台後，更迅速引爆了東南亞網民的怒火，認為這是極度無禮的地域歧視。張凌赫隨後緊急在IG進行道歉，但卻被網民炮轟「假、大、空」。



張凌赫在《逐玉》中飾演谢征（網劇逐玉官微）

禍從口出 一句話惹怒東南亞網民

3月7日，張凌赫與田曦薇合體登上內地人氣綜藝節目《你好，星期六》為新劇《逐玉》宣傳。在一個互畫肖像的遊戲環節中，張凌赫看到田曦薇為他畫的一幅極度抽象的畫像後，隨口開玩笑評價：「我感覺（畫中的人）出生在東南亞。」

綜藝節目《你好，星期六》遊戲環節中，田曦薇為張凌赫畫的一幅抽象畫像。（YouTube影片截圖）

張凌赫隨口評價：「我感覺（畫中的人）出生在東南亞。」，直接惹怒了東南亞網民。（微博影片截圖）

這段節目片段被搬運至海外社交平台後，隨即「辣㷫」了大批東南亞網民！不少海外觀眾對此極度不滿，認為他將「東南亞」與「抽象」、「醜化外貌」直接畫上等號，是極度不尊重且帶有嚴重的地域刻板印象與外貌歧視，紛紛要求他出面交代。

不少海外觀眾對此極度不滿。（IG）

隨著爭議聲浪不斷擴大，節目組亦意識到事態嚴重。《你好，星期六》官方已緊急將該段引發爭議的遊戲片段刪除，試圖平息風波，但至今仍未就刪剪原因作出任何公開說明。

《你好星期六》官方已緊急將該段引發爭議的遊戲片段刪除。（YouTube影片截圖）

越描越黑 IG道歉信被批太假

面對海外輿論迅速發酵，張凌赫緊急在Instagram發布了中英雙語的長文道歉，強調自己「本意絕沒有任何歧視」，並感謝粉絲一直以來的支持。

張凌赫緊急在Instagram發布了中英雙語的長文道歉。（IG@zhanglinghe__1230）

然而，張凌赫的這份道歉聲明不但未能平息風波，反而被網民狂轟道歉信的內容寫得像AI生成，通篇充斥著「尊重文化」、「感謝粉絲支持」等公關套話，卻沒有具體說明自己錯在哪裏（避談刻板印象問題），也沒交代日後會如何謹言慎行，缺乏真誠的反省。

網民極度不滿張凌赫發表種族歧視言論。（IG截圖）

網民極度不滿張凌赫只在IG進行海外道歉，但在內地主流平台（如微博）卻隻字不提，有「冷處理」國內輿論之嫌。更令網民反感的是，這份道歉並非以「獨立發文（Post）」的形式鄭重公開，而是隱藏在宣傳《逐玉》貼文的評論區（留言區）中，這種既想滅火又想掩飾污點的操作，被網民狠批「模板化」、「空洞且毫無誠意」。

網民狂轟道歉信的內容寫得像AI生成。（IG截圖）