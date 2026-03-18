李成昌與黃梓瑋等資深演員近年組成「綠葉旅行團」，經常一起出遊嘆美食，一班人非常老友。日前李成昌與黃梓瑋再度同框拍片，兩人身貼身，互動親密，因此有網民誤以為兩人是夫妻，搞到李成昌連忙留言說：「不是」。

多位TVB資深演員組成「綠葉旅行團」，四圍玩、四圍食。（小紅書截圖）

經常拍片，而且好生鬼。（小紅書截圖）

李成昌與黃梓瑋。（抖音截圖）

親密互動。（抖音截圖）

兩人老友鬼鬼。（抖音截圖）

李成昌立即否認。（抖音截圖）

美滿婚姻一個字「忍」

鮮有緋聞的李成昌與太太相識40年，昌哥86年認識任職銀行的圈外太太，二人於93年結婚，2001年育有一女。一段美滿的婚姻，每個人的處理態度不一樣，昌哥曾接受《香港01」訪問時表示，只有一個字「忍」，「我覺得一段美滿婚姻係用一個字忍返嚟，有啲事係大家要忍，大家有咩唔好都係忍。唔係因為大家鬧交而唔開心，譬如我有啲嘢唔好要忍，佢有啲唔好嘅嘢要忍。」昌哥很健談，在老婆面前亦如是，結緍２７年同太太有說不完的話題：「老婆睇到呢個訪問我都要講，我老婆唯一唔好係少講嘢，我同老婆相處多數都係我講嘢，所以有時候我會話吓佢『有時候妳都同我傾下偈呀，真係諗唔到話題。』」

昌哥至今還是感恩能相愛足這麼多年，「我覺得係緣份嚟。」（微博）

做一個有承擔的男人！

昌哥是一名有承擔的男人，與老婆拍拖7年便正式向她求婚，雖然過程並不浪漫，「我係一個好現實嘅人，我覺得我係時候要負責任，因為拍拖拍咗好多年啦，所以想同佢提出不如結婚啦，之後佢要同阿媽商量下先。同埋當時兩個已經準備好結婚嘅嘢，譬如我已經有樓啦，有固定職業。大家都覺得冇鬧交，又冇異向，所以可以負責任。」