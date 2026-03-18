正義女神｜劉倬昕26歲反串14歲男犯爆紅　碩士兼運動健將背景曝光

《正義女神》將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。劇集第一個案件「高成彬天台殺人案」中14歲少年犯高成彬的扮演者劉倬昕演技獲網民大讚，沒想到其戲外竟然是26歲的港大犯罪學碩士學霸。



26歲劉倬昕反串14歲少年犯。（公關提供）

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方浤酌／關文深／權香蘭監製，張麗娜／劉燕紅總編審的全新律政劇，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀，特別演出：文頌嫻。

25集審理逾20宗個案

在內地已率先播出的《正義女神》，無論演員陣容或是與社會形象高度貼題的少年犯罪個案均備受重點關注。根據官方今日發布新聞稿，一共25集的《正義女神》，審理的個案竟超過20宗，包括「高成彬天台殺人案」、「毁墳案」、「刀砍姊妹案」、「少女殺嬰案」、「縱火案」、「校園霸凌案」、「少女援交平台案」、「殺貓案」、「非法處理屍體案」及「Live House謀殺案」等；為增加真實感，同一集中更會有不同場口的法庭戲，保證緊湊。

《正義女神》25集審理逾20宗個案。（微博@TVB官方微博）

26歲劉倬昕反串14歲少年犯

值得留意的是，為緊貼「少年犯罪」主題，劇集起用了大批年青演員參與個案演出，當中反串兼逆齡飾演14歲少年犯高成彬的劉倬昕，便因新鮮面孔、出色演技及「陰沉眼神殺」備受高度關注，其中一場「聲淚俱下」的自辯戲更是贏盡讚賞，網民：「非常好睇，又一經典劇，勁，好多新演員都做得好好，尤其是由女演員主演的重要少年犯高成彬，雖然未記得哩個演員真名，但將來一定記得」、「高成彬的演技真的厲害，超級好」、「我對他戴的這副眼鏡感到恐懼」。而根據官方公布宣傳海報，其他飾演少年罪犯的演員還有23歲樂珈嘉、29歲陳若思、21歲馮皓揚及32歲劉展霆等。

劉倬昕演技獲網民大讚。（公關提供）

23歲樂珈嘉（公關提供）

29歲陳若思（公關提供）

21歲馮皓揚（公關提供）

32歲劉展霆（公關提供）

劉倬昕自認性格像男仔

對於新劇備受關注，劉倬昕接受官方訪問時大表感恩：「好想多謝每一個喺社交媒體同我講加油同埋支持我嘅人，每一個留言我都有睇，作為一個新人竟然可以畀大家關注到，實在係好幸福嘅事，好感恩。」談到有不少網民對於劉倬昕反串演男生大感好感，劉倬昕透露：「其實當時casting嘅時候，男同女嘅角色我都有試過，但可能自己本身係男仔性格，有啲女仔戲仲未駕馭到。慶幸佳導搵到適合我嘅位置，而且相信我會做到！」

劉倬昕自認性格像男仔。（公關提供）

曾於《我要瞓鬥》贏得十萬奬金

劉倬昕2021年因陪友人面試、意外考入第31期TVB藝員訓練班，自始開啟演藝事業，並於短短5年內留下不少戰績，當中最令人驚艷的、是曾在J2節目《我要瞓鬥》中成功挑戰60小時不眠不休，勇奪冠軍並贏得10萬元獎金！除了《瞓鬥》，劉倬昕還參加過《福祿壽訓練學院》，憑撼爆頭的「人肉籃球」表演令人留下深刻印象。此外劉倬昕亦曾參演《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《臥底嬌娃》等劇集演出，並經常出演軍裝警察。

劉倬昕曾於《我要瞓鬥》贏得大獎。（公關提供）

劉倬昕曾於《我要瞓鬥》贏得大獎。（公關提供）

劉倬昕還參加過《福祿壽訓練學院》，憑撼爆頭的「人肉籃球」表演令人留下深刻印象。（公關提供）

劉倬昕還參加過《福祿壽訓練學院》，憑撼爆頭的「人肉籃球」表演令人留下深刻印象。（公關提供）

7歲時被驗證為資優生

在《正義女神》中演少年罪犯的劉倬昕，是香港大學犯罪學碩士畢業生，並以一級榮譽完成語言學及性別研究，並將於今年9月再進修Postgrad教育。劉倬昕中學時就讀名校拔萃女書院，除DSE以 Best 5 29分的佳績脫穎而出，7歲時更被驗證為資優生，絕對是一名學霸。除了讀書，劉倬昕體育及藝術才華亦相當突出，曾贏得龍舟世界錦標賽季軍，以及以全國大學生400米亞軍身份、代表香港出戰各項國際賽事，文武雙全！

劉倬昕係學霸。（公關提供）

劉倬昕係運動健將（圖片來源：中國香港田徑總會）

劉倬昕係運動健將（圖片來源：中國香港田徑總會）