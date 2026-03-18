對於熱愛80、90年代港產片的影迷來說，翁世傑（Stuart Ong）這張熟悉的面孔絕對不陌生。當年他與曹查理、單立文和徐少強並列為港片「四大渣男」，無論是《精裝追女仔》中與周潤發爭女的「趙定先」，還是《最佳損友》裡劉德華同父異母的卑鄙哥哥「徐定富」，都將奸險小人的形象演繹得入木三分。



翁世傑向發哥下戰書，10日內要追到張曼玉。(《精裝追女仔》影片截圖)

喺女仔杯嘢落藥？「呢兩粒真係胃藥嚟。」(《精裝追女仔》影片截圖)

自2008年消失於幕前後，翁世傑的行蹤一直成謎。直到近年，不斷有網民在網上發帖尋找他的下落：「好耐冇見過翁世傑先生拍戲，唔知佢近況如何呢？？」終於引出知情人士大爆他的驚人近況！原來退下火線的翁世傑，真人十分斯文，現時亦已經轉行成為了一名極具規模的爬蟲及昆蟲養殖專家。

有網民在網上發帖尋找他的下落：「好耐冇見過翁世傑先生拍戲，唔知佢近況如何呢？？」（Facebook截圖）

港產片御用反派 「四大渣男」形象深入民心

在八、九十年代的香港影壇，翁世傑（Stuart Ong）與曹查理、單立文及徐少強齊名，被影迷戲稱為港產片的「四大渣男」。他早年曾參演《烈火青春》與《窺情》等電影，而最為人津津樂道的，莫過於他在王晶喜劇中的經典反派演出。

再下流的曹查理，對住翁世傑都要甘拜下風，飾演其手下。(《精裝追女仔》影片截圖)

（《精裝追女仔》影片截圖）

無論是在《精裝追女仔》中飾演與周潤發爭女的「趙定先」，還是在《最佳損友》中飾演劉德華同父異母的卑鄙哥哥「徐定富」，翁世傑都將那種西裝筆挺卻斯文敗類的氣質拿捏得死死的，其奸險形象可謂深入民心。

翁世傑算是一代奸人典範。（《最佳損友》影片截圖）

荷里活先鋒 與基斯頓比爾做對手戲

翁世傑在1997年後便低調移民美國，並以「Stuart Ong」之名在荷里活闖蕩。他的演藝履歷其實相當猛料，堪稱是最早一批成功進軍荷里活的香港演員。他曾參與近20部國際大製作，包括《紐約風雲》及《新鐵金剛之不日殺機》等。最令人津津樂道的，是他在大片《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）中飾演拘捕男主角基斯頓比爾（Christian Bale）的中國警官，不但與蝙蝠俠有直接互動，其鏡頭與對白甚至比同片客串的陳冠希還要多！

翁世傑參演《蝙蝠俠—俠影之謎》，同男主角基斯頓比爾有對手戲。（電影截圖）

霸氣轉型成資深爬蟲專家

告別銀幕後，翁世傑的真實生活絕對令人大跌眼鏡。據多位知情網民透露，真人其實斯文有禮的他，現時已經變成一位低調的「爬蟲及昆蟲繁殖專家」。有曾造訪過他住所的網民大爆，他當年居住的地下單位面積極大，宛如一個小型動物園，養滿了龜、蛇、蜥蜴和鸚鵡。

90年代起翁世傑拍下大堆三級片，《滿清禁宮王朝》呢幕吞烏蠅相當經典。（電影截圖）

更厲害的是，他並非只當作消遣，而是專門考取了政府證書，從外國合法引入爬蟲類動物，並靠著自己讀書鑽研專業知識。早年旺角雀仔街與金魚街的爬蟲店，部份用作飼料的蟋蟀更是由他親手繁殖供應。不少見過他本人的網民都大讚他現時外貌雖然留有歲月痕跡，但老了變得「好慈祥」，完全洗脫了當年的「渣男」戾氣。

有網民留言指翁世傑現為爬蟲專家，外貌雖有老態但十分慈祥。（Facebook圖片）

LinkedIn揭露商界精英身分

除了醉心於爬蟲世界，翁世傑的事業版圖似乎還涉獵了商界。有網民翻查職場社交平台LinkedIn，發現一個使用翁世傑照片的「Stuart Ong」檔案。資料顯示，他退隱後曾於裝飾公司擔任美術總監（Art Director），更曾在鐘錶公司出任銷售及市場經理。從影圈惡人、荷里活演員到爬蟲專家及商界高管，翁世傑的人生經歷簡直比電影劇本還要豐富精彩！