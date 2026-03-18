「御用惡人」之一的張建聲，早年憑《反黑》「招積」一角打響名堂，演不同角色都搏到盡，絕對是位敬業演員。



張建聲。（資料圖片）

張建聲右頰驚現恐怖腫脹

近日張建聲在社交平台上載限時動態影片，只見其右邊臉頰出現恐怖腫脹，腫脹範圍極其之大。張建聲直呼「又發炎」，並無奈表示：「今次有史以來最腫，口水腺定腮腺炎？」更坦言「睇吓咩環境先去醫院都無用」，爆粗發洩指近年不時受此病困擾：「近年同佢搏鬥緊有時腫起嚟又俾人話點解咁X肥」。

張建聲右臉驚現恐怖腫脹痛到爆粗。（ig@justin311）

張建聲右臉驚現恐怖腫脹痛到爆粗。（ig@justin311）

疑與過度增肥減肥有關

張建聲坦言：「呢幾年老實講身體狀況好一般，工作之外都會喺屋企休養生息，可能係呢十幾年又肥又瘦我唔知」。為了根治問題，他更表示：「可能考慮真係切左扁桃腺佢」，並以此告誡大家：「大家真係要做多啲運動，如非必要不要短時間增磅減磅，共勉之」。

張建聲自爆考慮切除扁桃腺。（ig@justin311）

曾患三種情緒病

事實上，張建聲的身體早已亮起紅燈。他早前曾自爆因急速增肥減磅加上拍攝工作，導致患上廣泛性抑鬱症、焦慮症以及人格解離症三種情緒病，雖然經過醫治已經治好了兩個病症，但因為服用藥物後更產生水腫副作用。張建聲更曾透露為了討好金主以及演活角色，「飲到嘔血」亦在所不惜。

張建聲有廣泛性抑鬱症，焦慮症，人格解離症，經過幾年醫治他已經治好了其中兩個病症，目前只剩下抑鬱症。（ig@justin311）

張建聲為演活角色，多次增肥及減肥，對身體造成傷害。（ig@justin311）

張建聲直認這些應酬機會都是用胃與肝換取的。（Instagram：justin311）

張建聲為搵投資者常常要去應酬，他向記者表示：「我仲有兩部已拍好需要演同監嘅作品等住上，好多人永遠都唔會明，一個人衝去世界唔同國家去跑投資方嘅感受，好多時都係白飲，胃都穿嗰隻，咁又點呀？咪又係要照去試，我成功左就一班人有工開。」（Instagram：justin311）

與細16歲女友分手收場

除了健康亮紅燈，張建聲的情路亦同樣坎坷。他曾與年齡相差16歲的前女友曾嘉晴譜「父女戀」，可惜2人的戀情僅維持一年就已經低調分手，後來張建聲獨自移居廣州。如今再受惡疾纏身，可謂是雪上加霜。

當時好恩愛。 （IG@justin311）

張建聲與曾嘉晴去年已分手，不過在對方的生日，他仍有出Story祝對方生日快樂，稱對方是自己的「Angel」。他又向記者再三強調，二人分手真的不涉第三者，而對方亦是個很好很好的女孩子。（Instagram：angeltkc）

張建聲10月初曾傷感發文。（抖音）

張建聲未走出失戀之痛。（抖音）