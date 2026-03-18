御用反派惡疾纏身驚現面部腫脹 疑與過度增肥減肥有關
撰文：薯條
出版：更新：
「御用惡人」之一的張建聲，早年憑《反黑》「招積」一角打響名堂，演不同角色都搏到盡，絕對是位敬業演員。
張建聲右頰驚現恐怖腫脹
近日張建聲在社交平台上載限時動態影片，只見其右邊臉頰出現恐怖腫脹，腫脹範圍極其之大。張建聲直呼「又發炎」，並無奈表示：「今次有史以來最腫，口水腺定腮腺炎？」更坦言「睇吓咩環境先去醫院都無用」，爆粗發洩指近年不時受此病困擾：「近年同佢搏鬥緊有時腫起嚟又俾人話點解咁X肥」。
疑與過度增肥減肥有關
張建聲坦言：「呢幾年老實講身體狀況好一般，工作之外都會喺屋企休養生息，可能係呢十幾年又肥又瘦我唔知」。為了根治問題，他更表示：「可能考慮真係切左扁桃腺佢」，並以此告誡大家：「大家真係要做多啲運動，如非必要不要短時間增磅減磅，共勉之」。
曾患三種情緒病
事實上，張建聲的身體早已亮起紅燈。他早前曾自爆因急速增肥減磅加上拍攝工作，導致患上廣泛性抑鬱症、焦慮症以及人格解離症三種情緒病，雖然經過醫治已經治好了兩個病症，但因為服用藥物後更產生水腫副作用。張建聲更曾透露為了討好金主以及演活角色，「飲到嘔血」亦在所不惜。
與細16歲女友分手收場
除了健康亮紅燈，張建聲的情路亦同樣坎坷。他曾與年齡相差16歲的前女友曾嘉晴譜「父女戀」，可惜2人的戀情僅維持一年就已經低調分手，後來張建聲獨自移居廣州。如今再受惡疾纏身，可謂是雪上加霜。