混血肥仔被爆單拖湊仔竟然飲到斷片　早於2024年已對丁丁示好

YouTuber「混血肥仔」曾達恩去年被爆偷食女主持丁丁，指已與太太芊蕙子（Luby）簽署分居協議書，鬧出軒然大波。針對過去一年關於家暴、出軌及撫養權等傳聞，昨晚（17日）混血肥仔拍片交代事件始末，更否認出軌。

混血肥仔澄清分居後才了解對象 與芊蕙子有不同解讀：我唔算出軌

混血肥仔突然在YouTube發出一條「交代一切」的澄清影片。(影片截圖)

混血肥仔被爆單拖湊仔飲到斷片

混血肥仔在片中提到有人指控他一直扮好爸爸，想放棄兩個小朋友，他重申由頭到尾都沒有想過放棄小朋友。就此，YouTuber「Bob叔」在社交平台轉發友人的發文，文中提到：「唔係話你完全唔愛小朋友 但就真係唔知有幾愛 我好記得2024年10月一齊去朋友屋企house warming 你單拖帶兩個小朋友最後係你飲到斷撚哂片兩個小朋友點？小朋友不停係你身邊叫Daddy 你就繼續撩人十五二十小朋友係陌生環境 驚恐緊張到嘔 你呢？都一樣係上面個廁所到嘔 最後兩個小朋友係我送返去你哋屋企你自己就係人哋到瞓天光有幾愛有幾緊張小朋友？你當然唔信英國圈子啦 因為係英國都見到個事實係點」。Bob叔更嬲爆表示：「所以聽到佢話要保護家人同埋做好自己，我真係笑X咗出嚟 你有幾錫兩個女，我哋英國呢邊個個有眼睇呀，仲有個“篤”字多。」

混血肥仔被爆單拖湊仔飲到斷片。（IG圖片）

前員工爆混血肥仔早於2024對丁丁示好

另外，BBO前員工「isiskeung」在看到混血肥仔的片段後，在IG發文，指從他口中聽到「愛小朋友」非常諷刺，更大爆早於2024年5月BBO團隊到德國工作期間，已經見到混血肥仔對丁丁示好：「火車上如初戀情侶般畫手 即使你同大家一齊行緊去餐廳 去到一半都特登自己行一大段路返酒店幫丁丁推行李一直以來，從未見你如此對待其他女artist 拍攝最後，你更不停叫她搬出來住 甚至話：『你同男朋友分手，搬出來，我送傢俬俾你。』這不是一個正常爸爸會做的事吧 唔係你信唔過英國朋友 而係英國朋友全部都唔信你 大家都見到你對佢哋有幾差。」

混血肥仔開腔回應家暴卻激嬲全網 網民諷刺留言like數更輾壓本體

前員工爆混血肥仔早於2024對丁丁示好。（IG圖片）

另外，提到混血肥仔口中的互篤事件，「isiskeung」透露事發當晚Luby不是由「篤」可以造成：「由一年半前開始到而家你一直逼人去牆角 長期經濟封鎖、冷暴力、抹黑兩個女喊住要搵你的時候你又係邊？在越南 仲話兩個小朋友唔係你所想生的 不如正正經經做返個負責任、誠實的人。」

混血肥仔與太太芊蕙子。（網上圖片）