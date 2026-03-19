79歲李家鼎與大仔到法會尋喇嘛打救　曾因胃炎暴瘦超20磅入院輸血

現年79歲的「鼎爺」李家鼎，早前因健康問題引起網民憂慮。日前鼎爺被《東周網》直擊和大仔李泳漢現身法會尋求喇嘛祈福。



現年79歲的「鼎爺」李家鼎，早前因健康問題引起網民憂慮。（fb圖片）

李家鼎全程狀態佳

日前，鼎爺在長子李泳漢的陪同下現身上水，出席藏傳佛教中心舉辦的「新年煙供法會」。由於李泳漢一家與中心關係深厚，兩父子獲安排坐在喇嘛附近。雖然當日天氣不算太冷，但鼎爺仍謹慎戴上冷帽及圍巾保暖，全程兩小時的儀式均親力親為，更手捧食物盤跟隨喇嘛步伐繞行火盤，神情肅穆且表現虔誠。參與全程活動亦未見疲態，相信其身體狀況已大有改善。

李泳漢是鼎爺李家鼎的大仔，拍過多部TVB劇集，2016年香港立法會選舉與社民連前秘書長符偉樂合組名單，以獨立人士身份參選九龍西地區直選。（Facebook@李泳漢）

自揭患慢性胃炎元兇

鼎爺早前的消瘦曾引起網民關心，他曾受訪承認體重在短時間內暴跌超過20磅，更因胃部流血導致血色素嚴重偏低，需要入院輸血。談及致病原因，他直言是長期積累而成的職業病：「我係瘦咗，因為發現有慢性腸胃炎，會影響食慾。我哋做藝人嘅成日食嘢都唔定時，又唔夠瞓，日積月累，其實中咗招都唔知。」

李家鼎透露發現自己患上胃炎，兼且身體不夠血需接受輸血。種種問題令到他不得不注重健康。（吳子生 攝）

拒辦大壽堅持不退休

鼎爺因為暴瘦肌肉大量流失，導致膝蓋出現「骨磨骨」劇痛，嚴重時會痛到企唔到，幸好在醫生的指示下，鼎爺的身體狀況逐漸提升。剛強的鼎爺更直言：「冇退休兩個字」。即將踏入80歲大關的他，已表示不會舉辦大壽慶祝希望低調度過。目前鼎爺依然兼顧幕前拍攝及私房菜生意，工作量驚人，展現驚人意志力。

鼎爺連個肚腩都唔見咗。(吳子生 攝)

李家鼎拒辦80大壽：想低調度過。（葉志明 攝）