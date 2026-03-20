FILMART 2025｜《太平年》出海至73國　製片：人心通了，故事就通

一年一度的《香港國際影視展》（FILMART）於3月17日正式開幕。中國華策集團攜《太平年》《禎娘傳》《戰爭和人》等重點劇集參展，《太平年》主創團隊密集亮相多場重磅活動。《太平年》自1月播出以來，以超11種語言覆蓋全球73個國家和地區，創下古裝歷史劇收視新紀錄，成為2026年華語內容出海的現象級開篇之作。



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一部《太平年》帶火多座城

「我誠摯邀請全球觀眾，跟著《太平年》遊浙江，跟著《太平年》遊美麗中國，在劇集的詩意鏡頭與動人故事中，行走山河、感受中國。」3月17日，在「共創共享·融通視界」國際傳播論壇上，華策集團總裁傅斌星在主旨發言中，向全球《太平年》觀眾發出邀約。

這一邀請背後，是《太平年》引發的空前文旅熱潮。就在前不久的全國兩會上，《太平年》成為現場熱議話題。全國人大代表、浙江省省長劉捷表示，今年春節前，電視劇《太平年》熱播，實現「一部劇帶火多座城」。

《太平年》在內地熱播帶動文旅熱潮。（羊城晚報）

跟隨劇集的火熱播出，浙江省文廣旅廳專題推出「跟著《太平年》遊浙江」全省主題遊線，杭州、紹興、溫州等地聯動形成「一地一特色、全省一盤棋」的文旅新格局。從首播到春節期間，錢王祠《太平年》主題特展累計接待遊客超20萬人次，臨安吳越文化博物館等「臨安三館」接待遊客超7.5萬人次，北京紅螺寺IP特展吸引6.34萬人次……淄博、太原、開封等多座城市也被劇集「帶火」。從熒屏到山水，觀眾真正「走進」了那段千年前的太平願景。

《太平年》在內地熱播帶動文旅熱潮。（羊城晚報）

用《太平年》解碼歷史劇破圈密碼

在國際傳播論壇圓桌對話環節，華策集團杭州劇集中心副總裁、《太平年》製片人王燕從劇集的創作實踐出發，分享了歷史題材作品引發海內外共鳴的深層邏輯。她表示，項目啟動時反覆思考國際化定位，要做歷史敘事、精品製作、國際史詩劇集，在製作上集結最專業的團隊，拍攝技術使用8K標準、超高清製作，200多位演員認真匹配，「做這些事情都是為了一個目的，即讓所有人能沉浸式體驗，只有讓我們自己相信了、進入了，觀眾自然就能帶入，能看得進劇情」。

王燕認為，技術是殼，內核才是關鍵。劇名確定為「太平年」，就找到了這部劇的魂。英文劇名沒有直譯，而是「化幹戈為玉帛」的表達。這種對生命的悲憫、對和平的渴望，是人類情感的互通。「歸根結底，國際化表達不是對歷史的降維、簡化，而是挖掘最本質的、屬於全人類共通的情感。」王燕說，《太平年》海外觀眾留言中有一句「看懂歷史，方能看清未來」，挖掘到深層次的東西，可以打破文化壁壘，「人心通了，故事就通了」。

《太平年》製片人王燕。

跨越千年的故事如何以更震撼的視覺效率抵達當代觀眾？論壇上，《太平年》導演陸貝珂首次深度揭秘AI技術在歷史劇製作中的實戰應用。

陸貝珂介紹，《太平年》採用8K前期拍攝、純4K+16bit後期流程方案，實拍素材原始清晰度是常見的AI生成視頻60多倍，色彩可調節性也要高得多。所以，劇中雖然有大量工作用AI完成，但不會直接用AI視頻畫面作為最終全畫幅成品，主要用於工作流程加速、素材資產製作等方面。

《太平年》導演陸貝珂首次深度揭秘AI技術在歷史劇製作中的實戰應用。

他以《太平年》中「烏鴉食腐肉」場面為例，指出傳統CG需五六道工序耗時數周，而借助AI方案，一人一周內即可完成。他認為，在4K超高清製作標準下，當前AI的DiT類視頻模型，仍需繼續攻克畫質標準、邏輯一致性、時間精確度等問題，在具體工作中需要根據故事、人物、影片特色制定實際有效的AI方案。

構築華語內容國際傳播新格局

今年1月開播以來，《太平年》已首發聯合超過12家國際主流平台，發行覆蓋全球73個國家和地區，在YouTube總播放量突破1000萬，總曝光量超過1億，在戛納電影節、東京國際電影節、新加坡國際電影節等多個國際節展上持續收穫行業高度評價，實現了從「走出去」到「走進去」的跨越。

以五代十国历史为故事背景的《太平年》剧照。

《太平年》剧照。

《太平年》的出海步伐並未止步。本屆香港國際影視展期間，華策展台核心區域密集舉行超100場一對一洽談會議，覆蓋日本、韓國、新加坡、越南、泰國、菲律賓等核心海外買家。多家國際平台在現場達成新的採購與合作協議，《太平年》的全球發行網絡進一步織密。

《太平年》的全球影響力並非孤例。華策集團長期踐行「華流出海」戰略、深耕國際合作，已累計將近18萬小時內容發行至全球200多個國家和地區，自主運營的「華劇場」矩陣覆蓋20種語言，海外訂閱用戶超5800萬。近年來，華策持續以精品內容引發全球關注：《去有風的地方》以多種語言傳播，將大理的治愈之風吹向全球；《國色芳華》以極致東方美學征服海外觀眾，有效提升了中華文化的國際傳播力與影響力；《以家人之名》等當代現實題材劇集，則向世界展現了新時代中國年輕人的生活風貌。