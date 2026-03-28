白日提燈劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《白日提燈》陸劇又名《慕胥辭》，改編自黎青燃同名小說。有秦榛為執導，由迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演的一套以古裝玄幻愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《白日提燈》電視劇情大綱

實力超群的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾）於休假覓食之際，偶遇了意氣風發的小將軍段胥（陳飛宇 飾）。眼見此人竟身懷故友遺物，令她不禁懷疑這名小將軍的真實身份背後另有文章。兩人在連番交鋒與心理博弈中，賀思慕逐漸揭開段胥隱藏在深處的暗黑履歷及其宏大志向；與此同時，段胥亦感應到這位四百歲惡鬼少女內心的那份孤寂與對原則的執著。縱使凡人壽數不過百年，惡鬼則青春永駐，這段跨越種族與時間枷鎖的真摯情感，終化作對抗歲月洪流的最強牽絆。

《白日提燈》播出時間/追劇日曆

《白日提燈》電視劇幾時播?《白日提燈》於3月28日播放，由騰訊視頻播放。每日18時更新2集，SVIP搶先看一集。

《白日提燈》播出時間/追劇日曆

《白日提燈》演員關係圖

《白日提燈》演員關係圖

《白日提燈》演員

迪麗熱巴 飾 賀思慕

幽冥歸墟的萬靈之主，天生缺失五感（視覺、聽覺、味覺等）

迪麗熱巴 飾 賀思慕（微博@白日提燈）

陳飛宇 飾 段胥

陽光少年將軍，實則背負滅門血仇

陳飛宇 飾 段胥（微博@白日提燈）

魏哲鳴 飾 晏柯

魏哲鳴 飾 晏柯（微博@白日提燈）

張儷 飾 姜艾