權慾之嶺劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《權慾之嶺》韓劇，有李智原作為編劇和執導。由朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世領銜主演的一套以犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《權慾之嶺》是由朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世領銜主演的一套以犯罪為題材的電視劇。（ENA圖片）

《權慾之嶺》電視劇情大綱

劇集《權慾之巔》描繪了一段建基於野心之上的政治婚姻。野心檢察官方泰燮（朱智勛 飾）與韓國演藝圈天后秋尚雅（河智苑 飾）協議聯姻，藉此構築「政壇夫妻」的強大形象。兩人在公眾面前披上恩愛互助的華麗外衣，扮演著人人稱羨的明星配偶；但在關起門後的私人領域中，這段關係卻是彼此攻防的博弈戰場，更是雙方為了問鼎權力巔峰而悉心佈下的重要階梯。

《權慾之嶺》播出時間

《權慾之嶺》電視劇幾時播?《權慾之嶺》於3月16日起播放，每週一、週二晚上10點30分更新，香港地區由Viu獨家播出。

《權慾之嶺》演員人物關係圖

《權慾之嶺》演員人物關係圖。（ENA圖片）

《權慾之嶺》演員

朱智勛 飾 方泰燮

政治菜烏「瑞岩地方檢察署的杜實犬」

朱智勛 飾 方泰燮（ENA圖片）

河智苑 飾 秋尚雅

韓國頂級演員

河智苑 飾 秋尚雅（ENA圖片）

Nana 飾 黃靜媛

改變遊戲規則的人物，掌握著食物鏈中最驚人的醜聞。

Nana 飾 黃靜媛（ENA圖片）

車珠英 飾 李亮美

WR飯店及娱樂公司總裁兼WR集團私人妻子。