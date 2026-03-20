乘風2026｜新名單曝光　陳凱琳李施嬅及楊茜堯香港三大花旦成焦點

內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列第七季（《乘風2026》）預計將於2026年4月開播。有網民透露本季節目在賽制上作出了史無前例的重大突破，從三月下旬的初賽舞台直至總決賽，合共七場演出將全部採用全舞台直播的形式進行。此舉意味著所有表演均不會經過任何後期修音或畫面修飾，直接向觀眾放送，這對於一眾即將參賽女藝人的現場唱跳實力與心理素質而言，無疑是一場極其殘酷且真實的生存考驗。



《乘風2026（浪姐7）》早前就已經開通官方微博，並且暗示出演嘉賓陣容。（微博圖片）

《乘風2026（浪姐7）》已經開始征集大眾評審團，相信距離播出已不久遠。（微博圖片）

香港三位花旦名單曝光

隨著播出時間臨近，網上流傳出最新一份參賽名單，當中三位香港女星陳凱琳、李施嬅與楊茜堯（原名楊怡）的出現引發了廣泛關注。

網上流傳出最新一份的《乘風2026（浪姐7）》參賽名單。（網上圖片）

陳凱琳獲丈夫全力支持

現年三十四歲的陳凱琳日前出席公開活動時，大方坦承確實已收到節目組邀請，目前正就細節進行商討。她透露丈夫鄭嘉穎對此給予極大支持，「老公好好，他很鼓勵我，叫我趁年輕乜都試，他都有和我分享經驗，如果真的參加要好好調整心態，他比較擔心我的心理，怕我會受別人的言論影響。」對於全新的直播賽制，曾參與香港小姐競選的陳凱琳就表示，選美同樣是未經修飾的直播節目，相信觀眾能藉此看到她們最真實的一面。

陳凱琳大方承認獲邀上《浪姐7》，並透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

李施嬅憑《再見愛人5》關注度高企

同屬選美出身、現年四十五歲的李施嬅，於2003年參選港姐時奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」，近年更憑藉劇集《新聞女王》在內地人氣急升。她早於二零二四年已簽約內地經理人公司，並曾與好友組成「胡說八道會」舉辦演唱會，具備一定的舞台經驗。此外，她近期參與了內地綜藝節目《再見愛人5》，讓她的公眾關注度持續高企。其實李施嬅早在去年已傳出參加《浪姐6》，只不過因需要亮相節目《再見愛人5》，《浪姐6》最終只聞樓梯響。

李施嬅日前參與了內地綜藝節目《再見愛人5》，讓她的公眾關注度持續高企。（影片截圖）

楊茜堯曾傳參與《浪姐5》

另一方面，現年四十六歲的楊茜堯自10年前嫁羅子溢後，兩年抱兩誕下一女一子後就將重心轉移至家庭，雖處於半淡出狀態，但去年曾於周勵淇的澳門音樂會上擔任嘉賓試水溫。而且早在2023年《浪姐5》時楊茜堯就已傳出獲邀參與，只是當時未有成事。雖然楊茜堯目前尚未證實參賽消息，但網民對這三位香港演員的同台演出已表示高度期待。

現年四十六歲的楊茜堯自10年前嫁羅子溢後，兩年抱兩誕下一女一子。在2023年《浪姐5》時楊茜堯就傳出獲邀參與，只是當時未有成事。（IG@lawhimmm）

兩岸三地嘉賓星光熠熠

除了香港代表外，最新流出的名單中亦包含多位具備話題性的兩岸三地女星。其中出演過《甄嬛傳》的演員陶昕然（飾安陵容）與唐藝昕（飾祺嬪）、台灣藝人則有「台灣第一美女」之稱的蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、曾沛慈、江語晨等人，此外，馬來西亞影后李心潔亦在其中。

近日流傳出的確定加盟《乘風破浪的姐姐》第七季的嘉賓陣容。（網上圖片）

近日流傳出的確定加盟《乘風破浪的姐姐》第七季的嘉賓陣容。（網上圖片）

此前李心潔面對記者談及要加盟《浪姐7》的傳聞時，她沒有直接否認，反而大賣關子表示：「我都有關注嘅，但係要等官宣，而家唔方便講，大家期待一下。（唱歌有冇難度？）唱歌係冇問題嘅，我未試過好似女團咁樣跳舞，如果真係去，對我嚟講係好大嘅挑戰同埋突破。」

李心潔在今年宣佈進駐內地社交平台小紅書，日前在談及加盟《浪姐7》的傳聞時，她沒有直接否認而是大賣關子。（李心潔小紅書）

傳聞名單曾引發熱議

值得一提的是，最新一份《浪姐7》參賽名單被曝光後，就有網民在留言區詢問：「說好的張曼玉呢？」原來在《浪姐7》節目籌備初期，網上就瘋傳張曼玉、王祖賢及韓國女星宋慧喬等巨星將會參加的名單，並言之鑿鑿地表示「已出機票」的消息，一度引起粉絲轟動。但隨著時間流逝，以及新名單的傳出，實際成事的可能性微乎其微。

最早流傳出的《乘風2026》嘉賓陣容。（網上圖片）