他們的澳洲駕期｜黎耀祥揭老友之謎　蕭正楠勁曬「花式寵妻」

《他們的澳洲駕期》逢周一至五晚10點30分在翡翠台播映，第一組嘉賓：黎耀祥、曹永廉、蕭正楠的澳駕冬日之旅轉眼來到尾聲。自林夏薇加入後，四人的火花更是「吵鬧」，而今晚（3月20日）一集的重頭戲，自然是三兄弟的深情Mens Talk。



《他們的澳洲駕期》逢周一至五晚10點30分在翡翠台播映。（公關提供）

他們的澳洲駕期｜三兄弟體驗當地特色

最後兩集由黎耀祥、曹永廉、蕭正楠三兄弟聯同林夏薇擔鋼的《澳洲駕期》，繼續食好西歎靚酒不特止，還體驗了當地的特色動物園、坐船遊曼納姆河流、探訪坐擁過百年歷史、設計特別的酒莊等，三兄弟在旅程尾聲，更齊心協力煮大餐慰勞工作人員，曹永廉乘機一展以往在茶餐廳打工學得的功駕，技驚四座，再次成為熱議焦點。

三兄弟體驗當地特色。（公關提供）

三兄弟體驗當地特色。（公關提供）

他們的澳洲駕期｜黎耀祥蕭正楠晒花式寵妻

這個在旅程中碎嘴不斷的三兄弟組合，最後兩集繼續「互相傷害」的同時，還不忘大玩深情。當中馳名「愛妻號」黎耀祥及蕭正楠，先後向老婆大派愛的宣言，由於製作組為四人安排調酒課程，祥哥及阿蕭二話不說將親製紅酒送給「Julia」及「Haha Fish（阿蕭兒子及太太黃翠如暱稱）」，祥哥還不忘隔空冧老婆，並戲言自覺太浪漫：「我希望將來我唔單止送一支酒俾佢，係送個酒莊俾佢，太浪漫啦，我都覺得自己。」

兩位「24孝好男人」，親自調嘅酒梗係送畀最愛啦。（公關提供）

兩位「24孝好男人」，親自調嘅酒梗係送畀最愛啦。（公關提供）

他們的澳洲駕期｜蕭正楠隔空發表愛的宣言

至於阿蕭則直言十分掛念太太翠如和囝囝，並承諾未來兩年絕不拋下二人外出工作：「今次都係我離開得翠兒同阿仔最耐嘅時間，我相信呢一兩年內我都未必去到咁長嘅Trip」，不愧24孝爹哋兼老公。

蕭正楠隔空發表愛的宣言。（公關提供）

他們的澳洲駕期｜黎耀祥自嘲不浪漫

三子在自駕遊前往藍湖（Blue Lake）期間，又詳談「驚喜」Topic，並異口同聲表示沒有。自稱是金牛座的祥哥，自嘲本身已不浪漫，加上太太近乎全天候跟着他開工，故很難炮製驚喜：「我老婆24小時在我旁邊」。曹永廉聞言即驚訝謂：「你拍嘢咁耐佢從來冇離開過你呀？如果佢離開一次，咁就驚喜喇！」說畢三人齊齊大笑。

黎耀祥自嘲不浪漫。（公關提供）

還有一個搞笑位，是祥哥與阿蕭旅途期間忽然「佛心」大發，賣晒口乖讚阿廉「不老」，阿廉即乘機搞Gag問是「冇老」還是「冇腦」，幽自己一默：「大佬，嗰個係冇老定冇腦？（阿蕭搶答：兩樣都冇，你點Keep到兩樣嘢都冇？）」想知阿廉會如何以一實搞笑方式回應「冇腦」及「冇老」兩大謎思，就要密切留意節目。

「乜鏈都有」嘅阿廉。（公關提供）

他們的澳洲駕期｜三子大玩「真心話」

被林夏薇形容「精力充沛」的三子，去到最後一集尾聲將收起佻皮大玩「真心話」，並在「送給我最愛的Bro」環節中，互相「感激我遇見」，當中祥仔坦言阿蕭和阿廉是自己圈中難得的飯腳：「呢兩個兄弟我識咗十幾年，其實我喺呢行真係私底下會約食飯嘅人唔多嘅，佢哋係其中一班」、「佢兩個都係小朋友，佢兩個點會咁玩得埋哩，就係佢兩個其實都好小朋友。」欲知更多詳情，密切留意今晚播出的《他們的澳洲駕期》。

盡訴心中情嗰吓都認真嘅。（公關提供）

欲知更多詳情，密切留意今晚（3月20日）播出的《他們的澳洲駕期》。