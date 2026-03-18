他們的澳洲駕期丨曹永廉大膽評姚子羚身材：都係一碌咁樣

TVB全新旅遊節目《他們的澳洲駕期》逢周一至五晚10點30分翡翠台播映，將請來兩組藝人老友結伴自駕遊。兩組人於不同季節出發，感受澳洲不一樣的壯麗風光，但不變的是自駕遊的意義，沿路驚喜不停，有迷路、壞車、及對旅程意見不一等狀況，考驗友情以至面對人生高低的態度。

黎耀祥、曹永廉與蕭正楠三兄弟挑戰滑雪！（公關提供）

他們的澳洲駕期丨黎耀祥曹永廉首次挑戰滑雪

在3月17日播出的一集，黎耀祥、曹永廉與蕭正楠三兄弟挑戰滑雪，爆笑連場！祥仔與阿廉均是人生第一次滑雪，結果阿廉一上場就跌倒，慘遭蕭正楠無情恥笑：「為咗戲劇效果，你真係咩都制！」阿廉只能苦求：「唔好影，好核突。」其後挑戰大斜坡時阿廉唔夠膽滑，相反同樣是新手的祥仔卻極速上手，盡顯運動天份。三子及後轉戰滑雪兜，阿廉再次成為被整蠱對象，被推了一把後再度跌低，場面滑稽，兄弟間的互動充滿歡樂！

阿廉一上場就跌倒。（公關提供）

他們的澳洲駕期丨阿廉膽生毛評姚子羚身材

之後三人前往澳洲第二大城市吉朗（Geelong），參觀著名的彩繪木偶步道。該處有超過100個由碼頭舊木樁製成的彩繪木偶，製作組隨即安排任務，要求他們將4個木偶與四位女藝人（黃翠如、胡定欣、姚子羚、林夏薇）進行配對。

阿廉看著其中一個木偶竟大膽點評：呢個身形都有啲似姚子羚，都係一碌咁樣！（公關提供）

阿廉看著其中一個木偶竟大膽點評：「呢個身形都有啲似姚子羚，都係一碌咁樣！」嚇得蕭正楠即時反問：「你咁留意女同事身材嘅？」而當配對到一個白色頭髮木偶為黃翠如時，祥仔即展現神級轉數快，完美打圓場：「白色頭髮好呀，白頭到老！」

配對到一個白色頭髮木偶為黃翠如時，祥仔即展現神級轉數快：白色頭髮好呀，白頭到老！（公關提供）

他們的澳洲駕期丨蕭正楠大爆結婚搞笑烏龍史

除了三人的搞笑互動，蕭正楠亦在車上感性分享了豐富的自駕遊經驗，更大爆當年與老婆黃翠如在新西蘭註冊結婚搞笑烏龍史！他憶述當時瞞著家人，揸車到一個偏遠地方註冊，手續完成後需等待七天才能領取結婚證書。

配對到一個白色頭髮木偶為黃翠如時，祥仔即展現神級轉數快：白色頭髮好呀，白頭到老！（公關提供）

到了領證當日，翠如眼見現場的「新娘」個個身形大隻又有紋身，心裡還暗自納悶：「好奇怪今日好多人結婚。」直到遞交表格那一刻，翠如才驚覺自己排錯了交罰款和辦理死亡證的隊伍，原來隔籬房才是真正領取結婚證書的地方。想看更多三兄弟的爆笑自駕遊點滴？敬請密切留意3月18晚播出的《他們的澳洲駕期》！

三位「大男孩」將會玉帛相見浸溫泉。（公關提供）

他們的澳洲駕期丨蕭正楠讀愛妻手寫信感動流眼

至於3月18日播出的一集，三位「大男孩」將會玉帛相見，齊齊出浴浸溫泉。他們更將布巾摺成牛角造型戴在頭上，在溫泉中互相潑水嬉戲，童心未泯！浸完溫泉，三人轉戰仙女港，節目組為蕭正楠準備了一個超級驚喜——老婆黃翠如親筆寫的越洋情信！蕭正楠讀著愛妻的手寫信，感動得當場眼濕濕，不過溫馨過後，畫風一轉又回到爆笑日常。

互相潑水嬉戲。（公關提供）

他們的澳洲駕期丨蕭正楠買長金鏈畀阿廉

阿廉特意戴上當年拍攝《公公出埠》時蕭正楠送贈的金鏈，製作組竟加碼送上一條「極粗」的金鏈給他！原來蕭正楠私下亦偷偷買了一條長金鏈打算送給阿廉，結果鬧出「撞橋」笑話：「我真係激死，點解你哋諗埋啲嘢同我一樣？」祥仔見狀忍不住神補刀：「你真係乜鏈都有！」阿廉看著自己身上掛滿金鏈，無奈笑指：「好似過大禮咁樣！」

製作組竟加碼送上一條「極粗」的金鏈給他！（公關提供）

他們的澳洲駕期丨林夏薇驚喜現身

今集的驚喜可謂一浪接一浪！三人更特意換上官仔骨骨的西裝品嚐高級西餐。席間，節目組播放了好友胡定欣、林夏薇及林盛斌Bob拍下的片段，正當大家睇得入神之際，林夏薇竟驚喜現身！薇薇隨後更會加入自駕遊大隊，齊齊前往著名的洞穴花園，一邊歎美食，一邊大爆對方令人匪夷所思的行為！敬請密切留意今晚播出的《他們的澳洲駕期》！