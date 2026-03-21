《中2》譚輝智新歌MV大量童年照曝光　揭秘富貴家底中一赴英留學

《中年好聲音2》人氣王譚輝智日前推出新歌《娛初》，在MV中大方分享大量私人童年相片，記錄了由BB時期到留學階段的成長足跡。這批相片意外成為網民熱話，皆因相中背景及譚輝智的穿搭，處處顯露其優渥的家底。



譚輝智接受《TVB娛樂新聞台》訪問時展示了多張珍貴舊照。（影片截圖）

海量童年照揭富裕成長路

譚輝智接受《TVB娛樂新聞台》訪問，展示了多張珍貴舊照，當中包括譚輝智的父母與哥哥妹妹的合照。從照片可見，譚輝智細細個已經臉頰圓潤、表情豐富。相片當中不乏他在寬敞草地花園玩耍及出外旅遊的相片，足見其家境富裕，從小生活無憂。

當中的家庭照可見譚辉智的父母和兄妹樣貌。（影片截圖）

譚輝智細細個已經臉頰圓潤、表情豐富。（MV截圖）

譚輝智細細個已經臉頰圓潤、表情豐富。（MV截圖）

譚輝智細細個已經臉頰圓潤、表情豐富。（MV截圖）

譚輝智細細個已經臉頰圓潤、表情豐富。（MV截圖）

富家少爺成長路揭秘

其實譚輝智家境富裕早已是公開的秘密，其父譚握籌除了是馬主外，更是建築工程公司的東主。從相片中可見，譚輝智從小到大的生活環境極佳。相片更記錄了他中學時期赴英國留學的照片，譚輝智一身名校學生打扮，網民紛紛留言感嘆：「真係由細富貴到大」、「低調的富二代」。

譚輝智爸爸除了是馬主外，更是建築工程公司的東主。（節目截圖）

譚輝智中一便到英國升學，直至大學果業才回港。（影片截圖）

譚輝智到英國留學。（MV截圖）

譚輝智到英國留學。（MV截圖）

自爆性格內向曾「自閉」

雖然生於富裕家庭，但譚輝智坦言童年時並非想像中般活潑，他在採訪中自爆以前性格相當內向：「我以前都係幾收埋自己，係有少少『自閉』嘅其實我係有少少。」 亦因此，對於今天能站在舞台上唱歌，他直言：「去到突然間要上到一個舞台唱歌呢，其實係一個自己都估唔到。」