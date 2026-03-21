苗僑偉與苗俊父子檔打Golf超搶鏡　陳展鵬攜眷同場出席獲讚親民

「三哥」苗僑偉近日罕有地攜同幼子苗俊，一齊出席於內地海口觀瀾湖舉行的高爾夫球職業業餘配對賽，父子同框迅速成為全場焦點。苗俊不僅完美遺傳了父母的優良基因，更展現出令人驚喜的流利普通話水平。同場更見視帝陳展鵬與家人現身支持，陳展鵬一家以親民貼地的作風贏得網民高度讚賞。這場體育盛事因一眾星級嘉賓的參與，增添了不少溫馨與熱鬧的氣氛。



「三哥」苗僑偉近日罕有地攜同幼子苗俊，一齊出席於一場高爾夫球職業業餘配對賽。（微博＠WeareMiu苗僑偉戚美珍）

苗僑偉父子同框展現優良基因

現年67歲的苗僑偉與妻子戚美珍育有一女苗彤及一子苗俊，家庭生活一直幸福美滿。近日，他罕有地攜同現年32歲的幼子苗俊，共同參與高爾夫球職業業餘配對賽。比賽當日，苗僑偉英姿勃發，揮桿動作瀟灑有力；而身旁的苗俊則完美繼承了父母的優點，身形高大挺拔，五官俊朗，容貌與父親極為神似。父子二人均穿著黑白相間的服裝並肩而行，時而駕駛高爾夫球車穿梭於球場之間，陽光帥氣的模樣吸引了眾多在場人士爭相拍照。

苗僑偉一家。（微博＠WeareMiu苗僑偉戚美珍）

苗俊完美繼承了父母的優點，身形高大挺拔，五官俊朗，揮桿的動作瀟灑有力與父親極為神似。（微博＠WeareMiu苗僑偉戚美珍）

苗僑偉罕有地與幼子苗俊同框，迅速成為全場焦點。（小紅書）

苗俊展露流利普通話獲讚賞

在賽後的媒體訪問環節中，一直在海外成長及求學的苗俊以一口流利的普通話應對，令在場人士感到驚訝及讚賞，網民就認為這項語言優勢將有助於他未來在內地市場的潛在發展。苗俊於訪問中謙虛表示，此次參賽的成績並非首要考量，更重要的是享受參與的過程。他同時透露，在比賽期間獲得同組的香港高爾夫球名將許龍一親自指導，令他獲益良多。看著兒子全情投入活動，在旁的苗僑偉流露出充滿自豪與欣賞的目光。

在賽後的訪問環節，苗俊以一口流利的普通話應對，令在場人士感到驚訝與讚賞，在旁的苗僑偉亦流露出充滿自豪與欣賞的目光。（小紅書）

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女。（IG@murphymiu）

視帝陳展鵬一家同場現身獲讚親民

除了苗僑偉父子，向來熱愛高爾夫球運動的視帝陳展鵬亦現身海口觀瀾湖參與此次盛事。有網民在活動現場捕捉到他的身影，並將合照上傳至社交平台。網民紛紛大讚陳展鵬不僅外型出眾、演技精湛，為人更是十分親切，對於粉絲索取簽名與合照的要求均來者不拒。此外，他的妻子單文柔及女兒亦有同行陪伴。單文柔同樣被網民稱讚性格隨和健談，親切地與在場粉絲交流，一家人的溫馨互動為賽事增添了不少亮點。

向來熱愛高爾夫球運動的視帝陳展鵬亦現身海口觀瀾湖參與此次盛事。（小紅書圖片）

據悉他的妻子單文柔及女兒亦有同行陪伴。（小紅書圖片）

有網民在活動現場捕捉到他的身影，並將合照上傳至社交平台。（小紅書圖片）