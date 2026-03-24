湯俊明家人離世取消直播要向粉絲道歉　面容憔悴眼眨淚光好心噏

前TVB「綠葉王」湯俊明近年主力在內地發展，以跑步為主題搵食，不時開直播帶貨或分鐘日常。湯俊明曾因為做直播帶貨賺錢養家，被網民嘲「茄喱啡」、「二打六」，但他從不介意表示：「唔覺得直播帶貨係折墮，每個人都有個夢想嘅，我有做演員呢個夢想......多啲叫我死茄喱啡，多啲叫我死二打六都唔緊要㗎！」相當豁達！

湯俊明近年主力在內地發展。（片段截圖）

湯俊明近年主力在內地發展。（片段截圖）

湯俊明好鍾意跑步。（片段截圖）

湯俊明家人離世面容憔悴

早前湯俊明在內地社交平台出片，指因家人身體出事要趕回香港，所以暫停直播。最新一條片中，湯俊明表示因為家人離世，直播要繼續暫停，向粉絲交代一切。湯俊明在片中面容憔悴，眼眨淚光，不停眨眼似想抑制淚水，令人心酸。

湯俊明家人離世。（片段截圖）

湯俊明面容憔悴。（片段截圖）

湯俊明眼眨淚光。（片段截圖）

令人好心噏。（片段截圖）

湯俊明兩度離開TVB

湯俊明於1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，入行32年，拍超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，多演配角角色。在TVB工作了近20年的他，於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，無工開唯有轉行做裝修，由學徒做起，他曾在訪問中透露：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」之後湯俊明再次回到娘家，惟2020年再度離巢。

湯俊明係TVB第6期藝員訓練班出身，多演怕事小人物角色。（電視截圖）

湯俊明入行32年，拍超過三百套劇。（電視截圖）