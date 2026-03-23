王智騫生日會獲贈鋤頭自嘲似豬八戒　親設限量版T-shirt答謝粉絲

為迎接29歲生日，王智騫（Martin Wong）特別選在生日當天（3月22日）舉行粉絲見面會，與來自香港及世界各地逾 200 位粉絲共度重要時刻。



王智騫29歲《Let’s Celebrate!–Martin’s Birthday Fanmeeting》生日見面會。（公關提供）

王智騫自嘲似豬八戒

活動上，Martin獻唱秘密練習多時的歌曲《謎之微笑》及《惡作劇》，並與粉絲大玩遊戲、近距離互動。全場粉絲齊唱生日歌為他慶生，他亦逐一與粉絲單對單會面及合照，希望每位到場支持者都能感受到他的心意，並留下難忘回憶。

Martin獻唱《謎之微笑》及《 惡作劇》。（公關提供）

公司特別送上巨型生日蛋糕及象徵「默默耕耘」的犁耙。Martin把犁耙放上肩時笑言：「覺得自己似豬八戒多啲。」

公司特別送上巨型生日蛋糕及象徵「默默耕耘」的犁耙。（公關提供）

多位好友拍片送祝福

見面會於荃灣南豐紗廠舉行，吸引來自台灣、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓等地的粉絲專程到港參與。為回饋大家的支持，Martin更親自設計印上「最愛食物肉桂卷」的限量版 T-shirt送給粉絲。他亦收到多位好友拍片送上祝福，包括范麒智、李靜儀（Heidi）、洪暐、邱勝揚、馬檇鏗（Roberto）、蘇皓兒、黃溢濠及阿蛋@Lolly Talk，令他大為感動。

好友拍片送上祝福。（公關提供）

王智騫貼心準備應援牌

Martin表示，除了親自設計的 T 裇，他們亦準備了不同語言的應援牌送給海外粉絲：「自從去年台灣fans meeting之後，我哋都有一段時間冇見面，一直收到好多查詢幾時可以再見，好開心今日終於等到。今次安排咗翻譯同事同翻譯機，等海外嘅粉絲可以即時聽到翻譯，知道現場發生咩事。我自己都有學兩句日文、泰文。」

讀粉絲的心意卡。（公關提供）

王智騫獲贈「鋤頭」寓意耕耘

他又透露，每次粉絲聚會後都會令他更喜歡唱歌：「希望之後有機會出歌，依家努力增值自己，學唱歌、演戲、韓文。唱歌對我嚟講係難，但所有事情都要落苦功。公司送我鋤頭，寓意有耕耘就有收穫。」

與粉絲大玩遊戲。（公關提供）

踏入「29 加 1」的關口，他坦言既興奮又緊張：「更加肯定自己之後嘅目標。生日願望係想出歌同拍戲，呢個就係自己轉字頭嘅目標。」