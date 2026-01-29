范麒智X王智騫香港見面會2026｜門票攻略＋購票連結＋座位表

范麒智 x 王智騫《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》見面會將於2026年2月14日（星期六）晚上7時在The Wave 觀塘 - 8/F舉行，屆時會在BOOKYAY開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



范麒智 x 王智騫《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》見面會海報（IG@ssu_entertainment_hk）

范麒智 x 王智騫見面會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2月14日（星期六）

演唱會時間：晚上7時正

演唱會地點：The Wave 觀塘 - 8/F

范麒智 x 王智騫見面會2026香港 | 門票

公開發售平台 ：BOOKYAY

公開開賣日期：2026年1月20日（星期二）

公開開賣時間：早上10時正起

門票價錢：HK$880(VIP) / HK$680（全場座位）

范麒智 x 王智騫見面會2026香港 | 粉絲福利

- -全場觀眾皆可獲得「見面會限定小卡（隨機一款）」及參與「HI TOUCH」環節。

-購買HK$880 VIP門票的觀眾可享有「VIP專屬小卡」、「簽名海報（隨機1款）」及參加「2：1合照」。

-購買HK$680 門票的觀眾可以參加「2：4合照」。

-主辦單位保留一切活動最終決定權。